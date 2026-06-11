Đề thi môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

16h25, VietNamNet cập nhật đáp môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 do Trung tâm Toán và Khoa học TP-edu.vn - thầy Tô Cường cùng đội ngũ thực hiện:

(Đang tiếp tục cập nhật đáp án các mã đề khác).

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, 1.159.932 thí sinh đang học lớp 12 (chiếm 94,78%) và 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Ngoài hai môn bắt buộc Toán và Ngữ văn (đều có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký), trong các môn tự chọn, Lịch sử có số thí sinh đăng ký nhiều nhất với 570.800 lượt. Tiếp theo là Địa lý (448.725), Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455). Ngược lại, Công nghệ Công nghiệp có ít thí sinh đăng ký nhất, chỉ 7.402 em, tương tự năm ngoái.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh đang học lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em lựa chọn 2 môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.