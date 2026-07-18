Hơn 2 tháng qua, kể từ khi Báo VietNamNet phát động chương trình “Tri ân tháng Bảy”, rất nhiều tấm lòng đã cùng góp sức cho một hành trình hướng về những gia đình chính sách, người có công.
Mỗi khoản ủng hộ đều gửi gắm tình cảm và sự tri ân của bạn đọc, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Trong đó có những bạn đọc nhiều năm đồng hành cùng chương trình nhân ái của Báo VietNamNet, những cán bộ hưu trí trích một phần lương hưu để sẻ chia, hay những doanh nghiệp lặng lẽ góp sức với mong muốn lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”...
Kèm theo mỗi khoản ủng hộ là những lời nhắn gửi đầy xúc động: “Ủng hộ các anh hùng liệt sĩ có công với cách mạng”, “Ủng hộ các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam”, “Xin góp cùng chương trình Tri ân tháng Bảy – nơi kết nối những tấm lòng hướng về gia đình liệt sĩ, người có công”... Cùng với đó là những lời tri ân chân thành: “Xin tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh”, “Đời đời nhớ ơn cha ông đã hy sinh gìn giữ hòa bình”, “Xin cảm ơn sự hy sinh của các cô, chú”...
Nguồn kinh phí do bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ được Báo VietNamNet trao tới người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương trong dịp 27/7.
Báo VietNamNet trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc trong, ngoài nước. Chương trình mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng đến hết ngày 25/7 để có nhiều phần quà tri ân hơn nữa đến với người có công và các gia đình chính sách trên cả nước.
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Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ Chương trình "Tri ân tháng Bảy".
Báo VietNamNet cập nhật danh sách bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng các đơn vị đã đồng hành, tiếp sức cùng chương trình "Tri ân tháng Bảy":
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/05/2026
|100.000
|MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|300.000
|6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407
|11/05/2026
|100.000
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944
|11/05/2026
|100.000
|CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|100.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|1.000.000
|CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|300.000
|ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay
|12/05/2026
|50.000
|Tri an thang Bay
|12/05/2026
|1.000.000
|DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da huy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217
|12/05/2026
|6.868
|Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107
|12/05/2026
|30.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000
|13/05/2026
|20.000
|6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|13/05/2026
|300.000
|6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|13/05/2026
|300.000
|MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000
|6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/05/2026
|200.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay
|14/05/2026
|1.000.000
|CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133
|14/05/2026
|200.000
|MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|10.000.000
|6134TPBVI2Q7XD5Z.CSPM, CSTV gop cung chuong trinh Tri An Thang Bay - ket noi tam long huong ve gia dinh liet si nguoi co cong.20260514.093508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/05/2026
|50.000
|6133VNIB02BVMWS5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.235830.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|15/05/2026
|20.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505151026542026UVIK079790.5387.30332.102655
|15/05/2026
|15.000
|MBVCB.14224602730.BUI THI THANH THUY uh Chuong trinh(Tri An Thang Bay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000
|MBVCB.14244795630.Tri an cac anh hung liet si, thuong binh, benh binh.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000
|6137ASCB02BP4XGP.UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-170526-22:30:27 6137ASCB02BP4XGP.20260517.223027.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|17/05/2026
|100.000
|MBVCB.14259679158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505202016482026QpWS698959.5388.38147.201648
|25/05/2026
|100.000
|MBVCB.14372062735.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|20.000
|MBVCB.14401401690.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|20.000
|CT DEN:126T2651AJ0QBZQW MBVCB.14414317351.247281.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28/05/2026
|500.000
|CT DEN:614800435660 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26148014820106
|29/05/2026
|500.000
|MBVCB.14434711300.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1038258348 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505291644342026HY7E060889.5189.53986.164423
|29/05/2026
|100.000
|MBVCB.14433117307.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay- doi doi nho on cha ong da hi sinh giu gin hoa binh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000
|LE THI NGOC TRANG ung ho chuong trinh TRI AN THANG 7#SP#020097048805290932212026h9mr780148.5388.37658.093221
|29/05/2026
|20.000
|MBVCB.14427901263.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|5.000.000
|126D60529P8NDMCH IBFT PHAM HUU TINH chuyen tien
|30/05/2026
|20.000
|MBVCB.14444247468.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|01/06/2026
|1.000.000
|126D60601KSTQ6ZW Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|01/06/2026
|20.000
|MBVCB.14473093834.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/06/2026
|10.000
|6153ICBVC224DBFP.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.20260602.223506.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/06/2026
|300.000
|LIEU KIM NGI UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY#SP#020097040506021400312026NNZ9030532.5390.29963.140031
|02/06/2026
|20.000
|MBVCB.14484935745.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|20.000.000
|6154IBT1kCMV3YSX.VU QUOC AN ung ho chuong trinh chi an thang bay FT26154022310749.20260603.173041.695555.VU QUOC AN.970407
|03/06/2026
|100.000
|MBVCB.14506559380.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000.000
|CSPM, CSTV tai tro dong gop cho chuong trinh tri an thang 7 . chi an cac gia dinh liet si nhan dip 27 thang 7#SP#020097048806031640412026mgwo103092.5389.49509.164041
|03/06/2026
|20.000
|MBVCB.14499365927.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/06/2026
|50.000
|6153IBT1kCM1DQGJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay FT26154673441678.20260602.232356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/06/2026
|100.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|2.000
|126D60604WW0ZXC4 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|500.000
|CT DEN:126T26604YR1N1LK Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|500.000
|CT DEN:126T2660695MH3AV Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/06/2026
|50.000
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct tri an thang 7#SP#020097042206041315292026VI1J789728.5189.33790.131530
|04/06/2026
|20.000
|MBVCB.14514974601.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/06/2026
|100.000
|6155SHBAA2F7RQPG.ung ho tri an thang 7.20260604.033833.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/06/2026
|20.000
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048806040136482026ish2559869.5189.41899.013649
|05/06/2026
|100.000
|MBVCB.14532455297.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|20.000
|MBVCB.14528474578.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/06/2026
|100.000
|126D60605P03KWJX Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156009806389
|05/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T26606UBCTX27 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|05/06/2026
|10.000
|126D60605ZB8SY3R Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|05/06/2026
|300.000
|126D606053DYWXUY Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156014779305
|06/06/2026
|100.000
|CT DEN:126T26608SFWGQVF Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|06/06/2026
|10.000
|MBVCB.14547852648.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|500.000
|MBVCB.14543994509.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/06/2026
|10.000
|6157ICBVC223X8NP.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260606.034903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|08/06/2026
|20.000
|MBVCB.14573606384.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|20.000
|MBVCB.14587348789.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/06/2026
|10.000.000
|6160TPBVI2BQCJ1J.CSPM, CSTV dong gop chuong trinh Tri An Thang Bay.20260609.082226.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|10/06/2026
|20.000
|MBVCB.14602563223.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T2660EZZTEXA1 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/06/2026
|20.000
|MBVCB.14620380778.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|20.000
|MBVCB.14637477881.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/06/2026
|200.000
|126D606124736DA7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|13/06/2026
|2.000.000
|MBVCB.14653217936.NGUYEN SE HA ung ho chuong trinh tri an thang bay.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/06/2026
|100.000
|6165IBT1kCU6KR97.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay FT26166303098057.20260614.215653.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|14/06/2026
|200.000
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH DANG KHOA Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#02009704050613225752202609V4093667.5390.21656.225752
|15/06/2026
|100.000
|CT DEN:126T2660PUNVUZ5S Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|16/06/2026
|20.000
|MBVCB.14697500761.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|20.000
|MBVCB.14713665064.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/06/2026
|200.000
|126D606175Q2489T Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26168860370224
|18/06/2026
|20.000
|MBVCB.14732996149.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/06/2026
|20.000
|MBVCB.14773536323.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/06/2026
|20.000
|MBVCB.14791158193.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/06/2026
|50.000
|126D60623Y60NF3N Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|24/06/2026
|20.000
|MBVCB.14815036693.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/06/2026
|20.000
|MBVCB.14828878825.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|500.000
|MBVCB.14854253501.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|200.000
|MBVCB.14853390621.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14850059617.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho chuong trinh ( Tri An Thang Bay).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|300.000
|6177IBT1kCBSNXI9.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26177406567848.20260626.165338.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|26/06/2026
|20.000
|MBVCB.14842880765.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/06/2026
|15.000
|126D60626LMYF0AF IBFT Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|27/06/2026
|200.000
|CT DEN:126T26619FT87R3A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|27/06/2026
|200.000
|TA HUY BINH ung ho chuong trinh tri an thang 7.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|27/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14860999158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|250.000
|MBVCB.14859941008.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|50.000
|6178IBT1iJ7FXV8E.ZP261780210558 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260627.104548.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/06/2026
|1.000.000
|MBVCB.14855808424.Ung ho chuong trinh TRI AN THANG BAY.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/06/2026
|68.000
|Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221
|28/06/2026
|50.000
|MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/06/2026
|5.000
|6179VNIB0281WF3E.ung ho chuong trinh ( Tri An Thang 7 ).20260628.174423.998082808.GIANG MY LINH.970441
|28/06/2026
|100.000
|6179IBT1kCBZMX6E.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26180008892445.20260628.111226.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|29/06/2026
|50.000
|MBVCB.14890937979.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/06/2026
|50.000
|6180IBT1iJKJZLX9.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260629.100656.181031198.TRAN KHANH.970432
|29/06/2026
|20.000
|MBVCB.14884698681.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|20.000
|MBVCB.14903266633.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/06/2026
|100.000
|ung ho chuong trinh Tri an thang Bay; thoi gian GD:29/06/2026 23:58:57
|01/07/2026
|50.000
|ung ho chuong trinh Tri an thang 7
|01/07/2026
|110.000
|CT DEN:126T26700R15V834 MBVCB.14921396979.042663.Chi an thang bay.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01/07/2026
|150.000
|6182IBT1kC4FXM61.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26183456469090.20260701.231312.19030593847011.VND-TGTT-HOANG THI NHAM.970407
|01/07/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135728691804.20260701.135728691804-0961282794_Ung ho Tri an thang 7
|01/07/2026
|20.000
|MBVCB.14919749139.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|200.000
|MBVCB.14918209517.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0301000305433 PHAM CONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|50.000.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207010951582026AKPY367251.5390.11156.095158
|01/07/2026
|500.000
|MBVCB.14914221697.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/07/2026
|20.566
|6182IBT1kC4AH81F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26182527101180.20260701.063121.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/07/2026
|50.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048807010544082026u9l2555290.5387.33874.054409
|02/07/2026
|200.000
|6183TPBVI21MHM9J.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.165432.08544965436.HOA THI HAI YEN.970423
|02/07/2026
|10.000
|6183IBT1cJDZP15N.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.142428.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/07/2026
|100.000
|6183MCOBQ2ARX1KF.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.102829.03101010965538.HOANG VIET.970426
|02/07/2026
|200.000
|MBVCB.14928776910.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/07/2026
|20.000
|MBVCB.14928535644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|10.000
|MBVCB.14950620991.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|500.000
|6184SGTTH2M8343A.IBFT Ung ho tri an thang7.20260703.170746.060251416896.DINH THI MUOI.970403
|03/07/2026
|100.000
|6184TPBVI218JQRH.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.155012.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423
|03/07/2026
|300.000
|6184IBT1fJCUB7ZL.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.152602.0381000557009.NGUYEN HOANG MINH.970438
|03/07/2026
|1.000.000
|6184SHBAP22EBN4Y.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.150913.1001697149.VU THI HONG.970443
|03/07/2026
|20.000
|MBVCB.14944410172.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/07/2026
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207030551592026TJ6P380782.5388.57872.055200
|03/07/2026
|500.000
|126D60703WJ4U8DK Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26184058106377
|03/07/2026
|500.000
|126D60703SMAVD5A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26184100066581
|03/07/2026
|200.000
|CT DEN:126T26703WSE2QG7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|03/07/2026
|200.000
|126D60703TLEWCJU Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/07/2026
|100.000
|126D60704W6NKNV4 NGUYEN DANH HOANG Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|04/07/2026
|200.000
|MBVCB.14963939305.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1077677777 LE CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/07/2026
|2.000
|6185IBT1fJCYSB6V.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260704.114329.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|06/07/2026
|50.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#0200970405070622230620260NN2026224.5388.61181.222306
|06/07/2026
|15.000
|MBVCB.14998912738.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh tri an Thang Bay.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|400.000
|6187TPBVI21RES7I.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.184053.00035516014.NGUYEN THI THANH HANG.970423
|06/07/2026
|100.000
|6187TPBVI21R8DU5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.163441.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|06/07/2026
|10.000
|MBVCB.14991239178.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|200.000
|MBVCB.14991134848.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|100.000
|6187MCOBQ2AHRF8Y.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.130449.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|06/07/2026
|20.000
|MBVCB.14988013299.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/07/2026
|2.000.000
|6187MCOBQ2AH1GBW.UH chuong trinh Tri an thang 7).20260706.094749.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|06/07/2026
|30.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|06/07/2026
|200.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|06/07/2026
|200.000
|CT DEN:126T26708R6DE18H Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|07/07/2026
|50.000
|MBVCB.15010834179.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|50.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207071619522026I8LH746657.5189.67814.161953
|07/07/2026
|300.000
|6188IBT1kCG4G67W.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26188952088055.20260707.153443.19026659553015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407
|07/07/2026
|100.000
|MBVCB.15001767769.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/07/2026
|10.000
|MBVCB.15000958686.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|300.000
|6189IBT1kCGZJS9J.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26189667142634.20260708.090429.19020171457884.VND-TGTT-BUI THI THU GIANG.970407
|08/07/2026
|20.000
|MBVCB.15016815117.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/07/2026
|200.000
|MBVCB.15016577514.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|700.000
|MBVCB.15040385808.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 2147316666 PHAM TIEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|100.000
|MBVCB.15034684558.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|500.000
|6190IBT1kC7W6C6C.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26190691713322.20260709.104213.10222199334019.VND-TGTT-HOANG THANH TUNG.970407
|09/07/2026
|20.000
|MBVCB.15030699644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/07/2026
|19.765
|6189TPBVI21EFGDN.Ung ho Chuong trinh Tri An Thang Bay-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.235130.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|10/07/2026
|100.000
|UH chuong trinh Tri An Thang Bay#SP#020097048807102222152026u473269388.5189.32960.222215
|10/07/2026
|200.000
|MBVCB.15050480133.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1034038840 LE DOAN DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/07/2026
|68.868
|Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207100914462026EE47412127.5387.74375.091437
|10/07/2026
|1.000.000
|MBVCB.15043351209.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|75.000
|MBVCB.15075403313.Tri an thang Bay ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/07/2026
|300.000
|137184645910-0867686351-Xin cam on su hi sinh cua Cac cochu
|12/07/2026
|500.000
|6193IBT1kC7NCHNZ.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26194036367897.20260712.095354.613550686868.NGUYEN THU PHUONG.970407
|12/07/2026
|22.222
|6193TPBVI21SGQNZ.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260712.022548.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|13/07/2026
|2.000.000
|NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-130726-19:09:53 FEol897236#SP#020097041607131909532026FEol897236.5388.59963.190953
|13/07/2026
|20.000
|MBVCB.15102008399.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/07/2026
|100.000
|6194IBT1kCKDMC36.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26194336827903.20260713.084547.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|13/07/2026
|300.000
|6193IBT1iJE3U6C5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260712.232928.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|13/07/2026
|200.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|13/07/2026
|1.000.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|14/07/2026
|300.000
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040507141341512026ULQG099564.5388.87241.134151
|14/07/2026
|500.000
|6195IBT1kCK4N1FP.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26195070775505.20260714.082747.13820582729014.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANG.970407
|15/07/2026
|300.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048807150939482026h1c2844267.5388.1288.093948
|16/07/2026
|20.000
|MBVCB.15142399958.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/07/2026
|500.000
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay-160726-08:10:36 K2vc353100#SP#020097041607160810372026K2vc353100.5388.76461.081037
Báo VietNamNet