Hơn 2 tháng qua, kể từ khi Báo VietNamNet phát động chương trình “Tri ân tháng Bảy”, rất nhiều tấm lòng đã cùng góp sức cho một hành trình hướng về những gia đình chính sách, người có công.

Thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom. Ảnh: Hoàng Anh

Mỗi khoản ủng hộ đều gửi gắm tình cảm và sự tri ân của bạn đọc, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Trong đó có những bạn đọc nhiều năm đồng hành cùng chương trình nhân ái của Báo VietNamNet, những cán bộ hưu trí trích một phần lương hưu để sẻ chia, hay những doanh nghiệp lặng lẽ góp sức với mong muốn lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”...

Kèm theo mỗi khoản ủng hộ là những lời nhắn gửi đầy xúc động: “Ủng hộ các anh hùng liệt sĩ có công với cách mạng”, “Ủng hộ các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam”, “Xin góp cùng chương trình Tri ân tháng Bảy – nơi kết nối những tấm lòng hướng về gia đình liệt sĩ, người có công”... Cùng với đó là những lời tri ân chân thành: “Xin tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh”, “Đời đời nhớ ơn cha ông đã hy sinh gìn giữ hòa bình”, “Xin cảm ơn sự hy sinh của các cô, chú”...

Nguồn kinh phí do bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ được Báo VietNamNet trao tới người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương trong dịp 27/7.

Báo VietNamNet trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc trong, ngoài nước. Chương trình mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng đến hết ngày 25/7 để có nhiều phần quà tri ân hơn nữa đến với người có công và các gia đình chính sách trên cả nước.

Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ Chương trình "Tri ân tháng Bảy".

Báo VietNamNet cập nhật danh sách bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng các đơn vị đã đồng hành, tiếp sức cùng chương trình "Tri ân tháng Bảy":

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 11/05/2026 100.000 MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/05/2026 300.000 6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407 11/05/2026 100.000 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944 11/05/2026 100.000 CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 100.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 1.000.000 CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 300.000 ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay 12/05/2026 50.000 Tri an thang Bay 12/05/2026 1.000.000 DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da huy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217 12/05/2026 6.868 Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107 12/05/2026 30.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000 13/05/2026 20.000 6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443 13/05/2026 300.000 6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407 13/05/2026 300.000 MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/05/2026 100.000 6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426 13/05/2026 200.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay 14/05/2026 1.000.000 CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133 14/05/2026 200.000 MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 14/05/2026 10.000.000 6134TPBVI2Q7XD5Z.CSPM, CSTV gop cung chuong trinh Tri An Thang Bay - ket noi tam long huong ve gia dinh liet si nguoi co cong.20260514.093508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423 14/05/2026 50.000 6133VNIB02BVMWS5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.235830.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441 15/05/2026 20.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505151026542026UVIK079790.5387.30332.102655 15/05/2026 15.000 MBVCB.14224602730.BUI THI THANH THUY uh Chuong trinh(Tri An Thang Bay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 16/05/2026 50.000 MBVCB.14244795630.Tri an cac anh hung liet si, thuong binh, benh binh.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/05/2026 300.000 6137ASCB02BP4XGP.UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-170526-22:30:27 6137ASCB02BP4XGP.20260517.223027.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416 17/05/2026 100.000 MBVCB.14259679158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 20/05/2026 10.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505202016482026QpWS698959.5388.38147.201648 25/05/2026 100.000 MBVCB.14372062735.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/05/2026 20.000 MBVCB.14401401690.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/05/2026 20.000 CT DEN:126T2651AJ0QBZQW MBVCB.14414317351.247281.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 28/05/2026 500.000 CT DEN:614800435660 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26148014820106 29/05/2026 500.000 MBVCB.14434711300.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1038258348 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/05/2026 50.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505291644342026HY7E060889.5189.53986.164423 29/05/2026 100.000 MBVCB.14433117307.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay- doi doi nho on cha ong da hi sinh giu gin hoa binh.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/05/2026 50.000 LE THI NGOC TRANG ung ho chuong trinh TRI AN THANG 7#SP#020097048805290932212026h9mr780148.5388.37658.093221 29/05/2026 20.000 MBVCB.14427901263.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/05/2026 5.000.000 126D60529P8NDMCH IBFT PHAM HUU TINH chuyen tien 30/05/2026 20.000 MBVCB.14444247468.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 31/05/2026 200.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 01/06/2026 1.000.000 126D60601KSTQ6ZW Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 01/06/2026 20.000 MBVCB.14473093834.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/06/2026 10.000 6153ICBVC224DBFP.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.20260602.223506.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 02/06/2026 300.000 LIEU KIM NGI UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY#SP#020097040506021400312026NNZ9030532.5390.29963.140031 02/06/2026 20.000 MBVCB.14484935745.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/06/2026 20.000.000 6154IBT1kCMV3YSX.VU QUOC AN ung ho chuong trinh chi an thang bay FT26154022310749.20260603.173041.695555.VU QUOC AN.970407 03/06/2026 100.000 MBVCB.14506559380.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/06/2026 50.000.000 CSPM, CSTV tai tro dong gop cho chuong trinh tri an thang 7 . chi an cac gia dinh liet si nhan dip 27 thang 7#SP#020097048806031640412026mgwo103092.5389.49509.164041 03/06/2026 20.000 MBVCB.14499365927.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/06/2026 50.000 6153IBT1kCM1DQGJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay FT26154673441678.20260602.232356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 03/06/2026 100.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/06/2026 2.000 126D60604WW0ZXC4 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/06/2026 500.000 CT DEN:126T26604YR1N1LK Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/06/2026 500.000 CT DEN:126T2660695MH3AV Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/06/2026 50.000 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ct tri an thang 7#SP#020097042206041315292026VI1J789728.5189.33790.131530 04/06/2026 20.000 MBVCB.14514974601.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/06/2026 100.000 6155SHBAA2F7RQPG.ung ho tri an thang 7.20260604.033833.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443 04/06/2026 20.000 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048806040136482026ish2559869.5189.41899.013649 05/06/2026 100.000 MBVCB.14532455297.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1039254775 NGUYEN HOANG SONG THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/06/2026 20.000 MBVCB.14528474578.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 05/06/2026 100.000 126D60605P03KWJX Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156009806389 05/06/2026 200.000 CT DEN:126T26606UBCTX27 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 05/06/2026 10.000 126D60605ZB8SY3R Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 05/06/2026 300.000 126D606053DYWXUY Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26156014779305 06/06/2026 100.000 CT DEN:126T26608SFWGQVF Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 06/06/2026 10.000 MBVCB.14547852648.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/06/2026 500.000 MBVCB.14543994509.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/06/2026 10.000 6157ICBVC223X8NP.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260606.034903.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 08/06/2026 20.000 MBVCB.14573606384.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/06/2026 20.000 MBVCB.14587348789.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/06/2026 10.000.000 6160TPBVI2BQCJ1J.CSPM, CSTV dong gop chuong trinh Tri An Thang Bay.20260609.082226.00006150665.PHAM THU TRANG.970423 10/06/2026 20.000 MBVCB.14602563223.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/06/2026 200.000 CT DEN:126T2660EZZTEXA1 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/06/2026 20.000 MBVCB.14620380778.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 12/06/2026 20.000 MBVCB.14637477881.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 12/06/2026 200.000 126D606124736DA7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 13/06/2026 2.000.000 MBVCB.14653217936.NGUYEN SE HA ung ho chuong trinh tri an thang bay.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 14/06/2026 100.000 6165IBT1kCU6KR97.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay FT26166303098057.20260614.215653.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407 14/06/2026 200.000 Vietcombank:0011002643148:HUYNH DANG KHOA Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#02009704050613225752202609V4093667.5390.21656.225752 15/06/2026 100.000 CT DEN:126T2660PUNVUZ5S Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 16/06/2026 20.000 MBVCB.14697500761.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/06/2026 20.000 MBVCB.14713665064.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/06/2026 200.000 126D606175Q2489T Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26168860370224 18/06/2026 20.000 MBVCB.14732996149.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 21/06/2026 20.000 MBVCB.14773536323.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 22/06/2026 20.000 MBVCB.14791158193.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 23/06/2026 50.000 126D60623Y60NF3N Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 24/06/2026 20.000 MBVCB.14815036693.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 25/06/2026 20.000 MBVCB.14828878825.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 500.000 MBVCB.14854253501.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 200.000 MBVCB.14853390621.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 1.000.000 MBVCB.14850059617.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho chuong trinh ( Tri An Thang Bay).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 300.000 6177IBT1kCBSNXI9.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26177406567848.20260626.165338.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407 26/06/2026 20.000 MBVCB.14842880765.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 26/06/2026 15.000 126D60626LMYF0AF IBFT Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 27/06/2026 200.000 CT DEN:126T26619FT87R3A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 27/06/2026 200.000 TA HUY BINH ung ho chuong trinh tri an thang 7.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 27/06/2026 1.000.000 MBVCB.14860999158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 250.000 MBVCB.14859941008.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 50.000 6178IBT1iJ7FXV8E.ZP261780210558 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260627.104548.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432 27/06/2026 1.000.000 MBVCB.14855808424.Ung ho chuong trinh TRI AN THANG BAY.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/06/2026 68.000 Ung ho chuong trinh Tri An Thang 7. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042206270612202026HK9W337065.5390.88804.061221 28/06/2026 50.000 MBVCB.14881831464.DANG VAN NHAT xin UH chuong trinh tri an thang 7 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/06/2026 5.000 6179VNIB0281WF3E.ung ho chuong trinh ( Tri An Thang 7 ).20260628.174423.998082808.GIANG MY LINH.970441 28/06/2026 100.000 6179IBT1kCBZMX6E.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26180008892445.20260628.111226.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 29/06/2026 50.000 MBVCB.14890937979.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 29/06/2026 50.000 6180IBT1iJKJZLX9.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260629.100656.181031198.TRAN KHANH.970432 29/06/2026 20.000 MBVCB.14884698681.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 30/06/2026 20.000 MBVCB.14903266633.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 30/06/2026 100.000 ung ho chuong trinh Tri an thang Bay; thoi gian GD:29/06/2026 23:58:57 01/07/2026 50.000 ung ho chuong trinh Tri an thang 7 01/07/2026 110.000 CT DEN:126T26700R15V834 MBVCB.14921396979.042663.Chi an thang bay.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 01/07/2026 150.000 6182IBT1kC4FXM61.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26183456469090.20260701.231312.19030593847011.VND-TGTT-HOANG THI NHAM.970407 01/07/2026 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.135728691804.20260701.135728691804-0961282794_Ung ho Tri an thang 7 01/07/2026 20.000 MBVCB.14919749139.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/07/2026 200.000 MBVCB.14918209517.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0301000305433 PHAM CONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/07/2026 50.000.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207010951582026AKPY367251.5390.11156.095158 01/07/2026 500.000 MBVCB.14914221697.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0261000577986 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 01/07/2026 20.566 6182IBT1kC4AH81F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26182527101180.20260701.063121.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407 01/07/2026 50.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048807010544082026u9l2555290.5387.33874.054409 02/07/2026 200.000 6183TPBVI21MHM9J.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.165432.08544965436.HOA THI HAI YEN.970423 02/07/2026 10.000 6183IBT1cJDZP15N.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.142428.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 02/07/2026 100.000 6183MCOBQ2ARX1KF.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260702.102829.03101010965538.HOANG VIET.970426 02/07/2026 200.000 MBVCB.14928776910.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 02/07/2026 20.000 MBVCB.14928535644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/07/2026 10.000 MBVCB.14950620991.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/07/2026 500.000 6184SGTTH2M8343A.IBFT Ung ho tri an thang7.20260703.170746.060251416896.DINH THI MUOI.970403 03/07/2026 100.000 6184TPBVI218JQRH.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.155012.07158509201.NGUYEN THI CHAU HOANG.970423 03/07/2026 300.000 6184IBT1fJCUB7ZL.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.152602.0381000557009.NGUYEN HOANG MINH.970438 03/07/2026 1.000.000 6184SHBAP22EBN4Y.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260703.150913.1001697149.VU THI HONG.970443 03/07/2026 20.000 MBVCB.14944410172.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 03/07/2026 1.000.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207030551592026TJ6P380782.5388.57872.055200 03/07/2026 500.000 126D60703WJ4U8DK Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26184058106377 03/07/2026 500.000 126D60703SMAVD5A Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26184100066581 03/07/2026 200.000 CT DEN:126T26703WSE2QG7 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 03/07/2026 200.000 126D60703TLEWCJU Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/07/2026 100.000 126D60704W6NKNV4 NGUYEN DANH HOANG Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 04/07/2026 200.000 MBVCB.14963939305.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1077677777 LE CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 04/07/2026 2.000 6185IBT1fJCYSB6V.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260704.114329.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388 06/07/2026 50.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#0200970405070622230620260NN2026224.5388.61181.222306 06/07/2026 15.000 MBVCB.14998912738.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho chuong trinh tri an Thang Bay.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/07/2026 400.000 6187TPBVI21RES7I.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.184053.00035516014.NGUYEN THI THANH HANG.970423 06/07/2026 100.000 6187TPBVI21R8DU5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.163441.03084979101.DANG VAN ANH.970423 06/07/2026 10.000 MBVCB.14991239178.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/07/2026 200.000 MBVCB.14991134848.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/07/2026 100.000 6187MCOBQ2AHRF8Y.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260706.130449.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426 06/07/2026 20.000 MBVCB.14988013299.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 06/07/2026 2.000.000 6187MCOBQ2AH1GBW.UH chuong trinh Tri an thang 7).20260706.094749.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426 06/07/2026 30.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 06/07/2026 200.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 06/07/2026 200.000 CT DEN:126T26708R6DE18H Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 07/07/2026 50.000 MBVCB.15010834179.TUONG DUNG ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/07/2026 50.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097042207071619522026I8LH746657.5189.67814.161953 07/07/2026 300.000 6188IBT1kCG4G67W.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26188952088055.20260707.153443.19026659553015.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG.970407 07/07/2026 100.000 MBVCB.15001767769.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 07/07/2026 10.000 MBVCB.15000958686.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/07/2026 300.000 6189IBT1kCGZJS9J.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26189667142634.20260708.090429.19020171457884.VND-TGTT-BUI THI THU GIANG.970407 08/07/2026 20.000 MBVCB.15016815117.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 08/07/2026 200.000 MBVCB.15016577514.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/07/2026 700.000 MBVCB.15040385808.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 2147316666 PHAM TIEN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/07/2026 100.000 MBVCB.15034684558.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/07/2026 500.000 6190IBT1kC7W6C6C.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26190691713322.20260709.104213.10222199334019.VND-TGTT-HOANG THANH TUNG.970407 09/07/2026 20.000 MBVCB.15030699644.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 09/07/2026 19.765 6189TPBVI21EFGDN.Ung ho Chuong trinh Tri An Thang Bay-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260708.235130.00005384949.VU HOANG LINH.970423 10/07/2026 100.000 UH chuong trinh Tri An Thang Bay#SP#020097048807102222152026u473269388.5189.32960.222215 10/07/2026 200.000 MBVCB.15050480133.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 1034038840 LE DOAN DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/07/2026 68.868 Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042207100914462026EE47412127.5387.74375.091437 10/07/2026 1.000.000 MBVCB.15043351209.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/07/2026 75.000 MBVCB.15075403313.Tri an thang Bay ..CT tu 0421000529981 LAI DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/07/2026 300.000 137184645910-0867686351-Xin cam on su hi sinh cua Cac cochu 12/07/2026 500.000 6193IBT1kC7NCHNZ.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26194036367897.20260712.095354.613550686868.NGUYEN THU PHUONG.970407 12/07/2026 22.222 6193TPBVI21SGQNZ.Ung ho chuong trinh Tri An Thang Bay- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260712.022548.00005384949.VU HOANG LINH.970423 13/07/2026 2.000.000 NGUYEN SE HA UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-130726-19:09:53 FEol897236#SP#020097041607131909532026FEol897236.5388.59963.190953 13/07/2026 20.000 MBVCB.15102008399.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/07/2026 100.000 6194IBT1kCKDMC36.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26194336827903.20260713.084547.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407 13/07/2026 300.000 6193IBT1iJE3U6C5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260712.232928.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432 13/07/2026 200.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 13/07/2026 1.000.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 14/07/2026 300.000 Vietcombank:0011002643148:Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040507141341512026ULQG099564.5388.87241.134151 14/07/2026 500.000 6195IBT1kCK4N1FP.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26195070775505.20260714.082747.13820582729014.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANG.970407 15/07/2026 300.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097048807150939482026h1c2844267.5388.1288.093948 16/07/2026 20.000 MBVCB.15142399958.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 16/07/2026 500.000 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay-160726-08:10:36 K2vc353100#SP#020097041607160810372026K2vc353100.5388.76461.081037

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