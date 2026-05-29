Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thăm hỏi các thương binh, người có công với cách mạng

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Nhiều gia đình chính sách đã có cuộc sống ổn định, nhiều thương binh, bệnh binh được hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống.

Tuy vậy, vẫn còn một số hoàn cảnh người có công gặp khó khăn do tuổi cao, bệnh tật hoặc biến cố trong cuộc sống. Có những mẹ liệt sĩ sống neo đơn; có những thương binh mang trên mình thương tật suốt đời, sức khỏe ngày càng suy giảm; có những gia đình chính sách nhiều năm vất vả vì người thân mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng có những thương binh mang trên mình thương tật suốt đời...

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Việc chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Đạo lý ấy không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mà còn cần được lan tỏa bằng những hành động thiết thực, bằng sự chung tay của cộng đồng dành cho các gia đình chính sách còn khó khăn.

Với tinh thần đó, chương trình “Tri ân tháng Bảy” do Báo VietNamNet phát động từ ngày 7/5/2026 đến hết ngày 27/7/2026 mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái tới các gia đình người có công, gia đình chính sách cần thêm sự sẻ chia để vươn lên trong cuộc sống.

Tháng Bảy lại về, những nén hương tri ân được thắp lên trên khắp nghĩa trang liệt sĩ nhắc nhở đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

Mỗi sự chung tay hôm nay có thể trở thành nguồn động viên ý nghĩa, giúp các gia đình chính sách, người có công có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Báo VietNamNet tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ, sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi về chương trình “Tri ân tháng Bảy” để cùng lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp thêm động lực cho những gia đình đã có nhiều hy sinh vì đất nước.

Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ Chương trình "Tri ân tháng Bảy"

Những ngày qua, Báo VietNamNet đã nhận được nhiều ủng hộ của bạn đọc gửi tới chương trình "Tri ân tháng Bảy". Báo VietNamNet đăng tải danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình dưới đây:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/05/2026 300.000,00 6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407 11/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944 11/05/2026 100.000,00 CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 100.000,00 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 1.000.000,00 CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay 11/05/2026 300.000,00 ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay 12/05/2026 50.000,00 Tri an thang Bay 12/05/2026 1.000.000,00 DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da hy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217 12/05/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107 12/05/2026 30.000,00 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000 13/05/2026 20.000,00 6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443 13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407 13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 13/05/2026 100.000,00 6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426 13/05/2026 200.000,00 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay 14/05/2026 1.000.000,00 CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133 14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 14/05/2026 10.000.000,00 6134TPBVI2Q7XD5Z.CSPM, CSTV gop cung chuong trinh Tri An Thang Bay - ket noi tam long huong ve gia dinh liet si nguoi co cong.20260514.093508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423 14/05/2026 50.000,00 6133VNIB02BVMWS5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.235830.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441 15/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505151026542026UVIK079790.5387.30332.102655 15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224602730.BUI THI THANH THUY uh Chuong trinh(Tri An Thang Bay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14244795630.Tri an cac anh hung liet si, thuong binh, benh binh.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 17/05/2026 300.000,00 6137ASCB02BP4XGP.UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-170526-22:30:27 6137ASCB02BP4XGP.20260517.223027.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416 17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14259679158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 20/05/2026 10.000,00 Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505202016482026QpWS698959.5388.38147.201648 25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372062735.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 27/05/2026 20.000,00 MBVCB.14401401690.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 28/05/2026 20.000,00 CT DEN:126T2651AJ0QBZQW MBVCB.14414317351.247281.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK 28/05/2026 500.000,00 CT DEN:614800435660 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26148014820106