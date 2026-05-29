Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Nhiều gia đình chính sách đã có cuộc sống ổn định, nhiều thương binh, bệnh binh được hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống.
Tuy vậy, vẫn còn một số hoàn cảnh người có công gặp khó khăn do tuổi cao, bệnh tật hoặc biến cố trong cuộc sống. Có những mẹ liệt sĩ sống neo đơn; có những thương binh mang trên mình thương tật suốt đời, sức khỏe ngày càng suy giảm; có những gia đình chính sách nhiều năm vất vả vì người thân mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ lâu đã trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Việc chăm lo cho người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước.
Đạo lý ấy không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mà còn cần được lan tỏa bằng những hành động thiết thực, bằng sự chung tay của cộng đồng dành cho các gia đình chính sách còn khó khăn.
Với tinh thần đó, chương trình “Tri ân tháng Bảy” do Báo VietNamNet phát động từ ngày 7/5/2026 đến hết ngày 27/7/2026 mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái tới các gia đình người có công, gia đình chính sách cần thêm sự sẻ chia để vươn lên trong cuộc sống.
Mỗi sự chung tay hôm nay có thể trở thành nguồn động viên ý nghĩa, giúp các gia đình chính sách, người có công có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Báo VietNamNet tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ, sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi về chương trình “Tri ân tháng Bảy” để cùng lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp thêm động lực cho những gia đình đã có nhiều hy sinh vì đất nước.
|
Bạn đọc chung tay đóng góp Chương trình "Tri ân tháng Bảy" có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.
Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ Chương trình "Tri ân tháng Bảy"
Những ngày qua, Báo VietNamNet đã nhận được nhiều ủng hộ của bạn đọc gửi tới chương trình "Tri ân tháng Bảy". Báo VietNamNet đăng tải danh sách bạn đọc ủng hộ chương trình dưới đây:
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|300.000,00
|6131IBT1kC1IH8R2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26131830600836.20260511.144414.19050832812011.HO THI HA NHI.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho chuong trinh Tri an 2707#SP#020097042205111339442026YQ4S258099.5189.86656.133944
|11/05/2026
|100.000,00
|CT DEN:126T2650H3518B7G Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|100.000,00
|Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|1.000.000,00
|CT DEN:112110937126 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay
|11/05/2026
|300.000,00
|ung ho chuong trinh Tri an Thang Bay
|12/05/2026
|50.000,00
|Tri an thang Bay
|12/05/2026
|1.000.000,00
|DINH VAN DUC ung ho cac anh co cong voi cach mang thuong binh liet sy da hy sinh cho dan toc viet nam#SP#020097048805121052172026pq6j738395.5389.91993.105217
|12/05/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205120731062026SLO1835654.5390.14414.073107
|12/05/2026
|30.000,00
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505112330002026tvPF270750.5389.32546.233000
|13/05/2026
|20.000,00
|6133SHBAA2832AM2.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.181625.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC1NPY7K.Ung ho chuong trinh tri an thang 7 FT26133307064291.20260513.151326.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14200221261.Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133MCOBQ2YM5LI4.Ung ho chuong trinh Tri an thang bay.20260513.090720.03101010965538.HOANG VIET.970426
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay
|14/05/2026
|1.000.000,00
|CT DEN:613407368826 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26134461106133
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14213244784.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0851000034486 NGUYEN HOANG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|10.000.000,00
|6134TPBVI2Q7XD5Z.CSPM, CSTV gop cung chuong trinh Tri An Thang Bay - ket noi tam long huong ve gia dinh liet si nguoi co cong.20260514.093508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|6133VNIB02BVMWS5.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.20260513.235830.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|15/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097040505151026542026UVIK079790.5387.30332.102655
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224602730.BUI THI THANH THUY uh Chuong trinh(Tri An Thang Bay).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14244795630.Tri an cac anh hung liet si, thuong binh, benh binh.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|6137ASCB02BP4XGP.UNG HO CHUONG TRINH TRI AN THANG BAY-170526-22:30:27 6137ASCB02BP4XGP.20260517.223027.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14259679158.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho Chuong trinh Tri an thang Bay#SP#020097041505202016482026QpWS698959.5388.38147.201648
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14372062735.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14401401690.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|20.000,00
|CT DEN:126T2651AJ0QBZQW MBVCB.14414317351.247281.Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28/05/2026
|500.000,00
|CT DEN:614800435660 Ung ho chuong trinh Tri an thang Bay FT26148014820106