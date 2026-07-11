6 tác phẩm chiếu trong tuần phim. Ảnh: Tư liệu

Điểm nhấn đặc biệt của tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Chiếu phim quốc gia và 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức tuần phim trong phạm vi cả nước.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio đã xác nhận tham gia chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên cả nước.

Theo kế hoạch, trong các ngày 22, 23 và 24/7, các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10h và 16h) phục vụ các đối tượng ưu tiên gồm: Cựu chiến binh, Người có công và gia đình người có công với cách mạng; lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Song song với hình thức chiếu phim miễn phí tại các rạp thương mại, Cục Điện ảnh phối hợp với trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai chiếu phim trên hệ thống rạp nhà nước và hệ thống chiếu phim lưu động trên các tỉnh, thành.

NSƯT Hoàng Hải và Quốc Thái trong phim "Những người viết huyền thoại".

Cùng với hoạt động Tuần phim của Cục Điện ảnh - Bộ VHTTDL, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phát hành phim Quân đội tổ chức khai chiếu phim phục vụ lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời tùy điều kiện thực tế tại từng đơn vị sẽ kết hợp phục vụ nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và ý nghĩa tri ân của chương trình đến với đồng bào nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

Lễ khai mạc tuần phim tổ chức vào lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội với bộ phim mở màn Đừng đốt của NSND Đặng Nhật Minh. Ngày 22/7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại TPHCM với bộ phim mở màn Chị Tư Hậu.

Lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tối 23/7 kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. Ngày 24/7, đoàn phim Thanh âm vượt đại dương sẽ tiếp tục tham gia chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị.

Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp khác nhau, được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách… đến xem trực tiếp mà không cần phải lấy vé từ trước.