Vừa qua, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ; đầu tư Hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách để lấy ý kiến cá nhân, tổ chức. Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 18/6.

Các phương tiện phải lắp thiết bị giám sát

Tại Điều 4 dự thảo, cơ quan soạn thảo quy định cụ thể việc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên các phương tiện giao thông đường bộ, gồm: ô tô kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ (theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 54 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Khoản 2 Điều 4 cũng quy định thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách có thể được tích hợp trong một hoặc nhiều thiết bị lắp trên xe, nhưng phải đáp ứng đầy đủ chức năng và yêu cầu kỹ thuật của từng loại thiết bị theo quy định của Nghị định này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 6 kiểm tra thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Đình Hiếu

Tại Điều 5 dự thảo, cơ quan soạn thảo quy định các yêu cầu chung đối với thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, thiết bị phải bảo đảm ghi nhận được các dữ liệu như hành trình xe chạy, tốc độ vận hành của xe, thông tin về số lần và thời gian dừng, đỗ xe, thời gian lái xe liên tục...

Đối với thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, dữ liệu hình ảnh của người lái xe phải được ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng.

Đối với thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, thiết bị phải ghi nhận liên tục trong mọi điều kiện ánh sáng các hình ảnh gồm: hình ảnh trong khoang chở khách, hình ảnh người lên xe và người xuống xe.

Đáng chú ý, thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ còn có chức năng tự động phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an toàn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tự động đưa ra cảnh báo an toàn.

Thay đổi phương thức ghi nhận và truyền dữ liệu

Bên cạnh đó, tại Điều 6 dự thảo quy định về việc truyền và lưu trữ dữ liệu thu được từ các thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến phương thức truyền và lưu trữ dữ liệu.

Cụ thể, dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình phải được truyền về máy chủ dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) theo thời gian thực.

Dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách cũng được truyền về máy chủ dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến máy chủ của Cục CSGT theo thời gian thực. Dữ liệu này bao gồm các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe, các hành vi vi phạm trong khoang chở khách và những hành vi gây mất an toàn giao thông.

Bộ Công an đề xuất thiết bị phải truyền dữ liệu theo thời gian thực. Ảnh: Đình Hiếu

Về thời gian lưu trữ, cơ quan soạn thảo đề xuất dữ liệu được lưu trên thiết bị tối thiểu 30 ngày, trên máy chủ dịch vụ tối thiểu 1 năm và trên máy chủ của Cục CSGT tối thiểu 3 năm.

Riêng dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe phải được lưu trữ trên thiết bị ít nhất 3 ngày; dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách phải được lưu trữ trên thiết bị ít nhất 10 ngày.

Ngoài ra, dữ liệu về hành vi vi phạm pháp luật và hành vi gây mất an toàn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách phải được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ tối thiểu 3 tháng và trên máy chủ của Cục CSGT tối thiểu 3 năm.

Theo dự thảo, dữ liệu thu được từ các thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ sẽ được sử dụng làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông.