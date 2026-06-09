TPHCM

Tối ngày 9/6, Công an phường Thông Tây Hội (TPHCM) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại căn nhà trong hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HC

Vụ việc xảy ra chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, nam sinh đi học về lên lầu tìm cha thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân (khoảng 50 tuổi) đang nằm bất động trên sàn nhà.

Khi kiểm tra, người con đau đớn nhận ra cha mình đã qua đời, trên cơ thể xuất hiện các dấu hiệu nghi bị điện giật. Nam sinh hô hoán, cầu cứu hàng xóm xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Nhân viên công ty điện lực cũng được điều động khẩn cấp đến để ngắt điện toàn khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho công tác điều tra.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân. Ảnh: HC

Đến hơn 21h cùng ngày, con hẻm 380 Phạm Văn Chiêu vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm. Vụ việc cũng khiến hàng chục hộ dân xung quanh bị mất điện tạm thời.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.