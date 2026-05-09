Từ ngày 21/5, người dân sẽ sử dụng trang web mới để khai báo, đồng thời không tiếp tục thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ và thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hướng dẫn và các tính năng của hệ thống. Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội.

Theo giới thiệu từ cơ quan công an, hệ thống mới sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp hỗ trợ các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Website dùng chung này cũng cho phép quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên cùng một tài khoản chính, trong khi mỗi chi nhánh vẫn có thể vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tự động trích xuất thông tin từ ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú; đồng thời giúp tra cứu, quản lý lịch sử khách hàng thuận tiện hơn.