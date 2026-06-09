Ngày 9/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với 3 nguyên cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ba bị can gồm Đào Thị Ngân (54 tuổi), Phạm Văn Viết (58 tuổi) và Nguyễn Quốc Trinh (58 tuổi), cùng trú tại phường Lào Cai.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Trinh. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, năm 2020, Đào Thị Ngân được giao phụ trách Tổ thu phí. Hai ông Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Văn Viết là thành viên tổ này. Các bị can này không thực hiện đúng quy định về thu phí sử dụng hạ tầng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Viết. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Đào Thị Ngân, Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Văn Viết.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.