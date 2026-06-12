Đúng 15h, buổi họp báo bắt đầu dưới sự chủ trì của ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết đây là buổi cung cấp thông tin về công tác tổ chức coi thi. Kỳ thi vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới, từ khâu chấm thi đến công bố điểm. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các Vụ, Cục chức năng cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ với tinh thần trả lời nhanh, trực tiếp vấn đề, không né tránh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu mở đầu họp báo. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi bám sát chương trình học

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin liên quan đến lộ lọt đề thi. Theo ông Phong, tổng thí sinh dự thi là 1.213.695. Cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ thi, trong 69 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 5 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Năm 2025, có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận việc gian lận thi có tổ chức.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các trường sử dụng trong tuyển sinh.

Nhiều câu hỏi về đề thi Ngữ văn

Sau phần Bộ GD-ĐT báo cáo nhanh về kết quả kỳ thi thi tốt nghiệp THPT, phóng viên VietNamNet đã nêu câu hỏi liên quan đến đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều thí sinh cho rằng đề có độ khó nhất định, đặc biệt với học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Một số ý kiến băn khoăn về câu hỏi liên quan đến Steve Jobs khi điều kiện tiếp cận thông tin và các nguồn tư liệu giữa các nhóm học sinh vẫn còn chênh lệch. Trước những tranh luận này, Bộ GD-ĐT đánh giá như thế nào về tính phù hợp của đề thi? Bộ có chỉ đạo gì đối với công tác chấm thi để bảo đảm quyền lợi, sự công bằng cho thí sinh ở vùng sâu, vùng xa và những em có điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế?

Đại diện Bộ GD-ĐT trả lời các câu hỏi trong cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Trả lời những câu hỏi liên quan đến đề Ngữ văn, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho hay công tác đề thi là nhiệm vụ trọng tâm, được lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Ban chỉ đạo có chỉ đạo sát sao. Một trong những nội dung đó là bảo đảm tính chất vùng miền, từ cách phát âm, sự chênh lệch để tạo tính công bằng cao nhất giữa các vùng miền trong các môn học.

"Với môn Ngữ văn, chúng tôi nhận được ý kiến liên quan đến nội dung Nghị luận xã hội. Những nội dung này trong quá trình soạn thảo đề cũng đã được bàn thảo. Đây là nội dung đặt vào phần phân hóa học sinh. Một điều khác biệt so với năm 2025, nội dung Nghị luận xã hội 4 điểm, năm nay phần này chỉ 2 điểm. Đây là phần phân hóa và có tính mới", ông Hà nói.

Theo ông, phần Nghị luận xã hội đánh giá khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh. Tuy nhiên, trong lệnh hỏi đã rất rõ ràng. Đọc kỹ lệnh hỏi, không nói về thông tin chi tiết, ghi nhớ máy móc như tiểu sử.

“Steve Jobs Việt Nam” là phép ẩn dụ, cũng là nội dung kiểm tra có đánh giá điểm. Đọc đầy đủ câu hỏi sẽ thấy nói tới 3 ông rất nổi tiếng, là biểu tượng công nghệ. Có thể thấy, trong cách sử dụng từ, nhóm tác giả đã khéo léo dùng từ. Steve Jobs bên cạnh biểu tượng công nghệ còn lãnh đạo tập đoàn rất lớn. Từng câu, từng từ đã được chắt lọc cẩn thận, hỏi ý kiến chuyên môn, tra từ điển như “phát minh, đổi mới”. Như vậy, yếu tố vùng miền đã được tính tới. Đây là câu hỏi có tính phân loại.

GS Nguyễn Ngọc Hà cũng khẳng định, môn Văn khác những môn thi khác, là vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Với những môn học khác nhiều trường hợp kiểm tra nội dung quy định rõ trong chương trình, nhưng môn Văn có những nội dung mở.

Nhưng tính mở của môn Văn nên được hiểu như thế nào? Cách thức chấm ra sao?

Tính mở so sánh với chương trình 2006. Việc thi xoay quanh hơn chục tác phẩm. Việc học sinh học theo văn mẫu trở thành kinh điển. Học sinh có thể viết rất hay nhưng lại là văn mẫu, từ đó hạn chế sự cảm thụ của học sinh.

Với chương trình mới - Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều nội dung như tác phẩm của Nguyễn Đình Thi đưa vào, hay nghị luận xã hội có tính thông điệp về đổi mới khoa học công nghệ… Nhiều vấn đề được gửi gắm trong đề thi môn Văn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Sau 2 ngày thi, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, toàn quốc có 6.985 thí sinh vắng ở buổi thi môn Toán; 5.317 thí sinh vắng ở buổi thi môn Ngữ văn. Tính đến hết ngày thi thứ nhất, cả nước đã có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh); trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu (ở kỳ thi năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh vi phạm quy chế).