GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, ở mỗi mùa tuyển sinh đại học đều có không ít những sai lầm của các thí sinh. Theo Bộ GD-ĐT, ngoài những sai lầm hy hữu tưởng không bao giờ xảy ra còn có những lỗi mang tính hệ thống.

Ông Thảo chỉ rõ, qua thống kê việc đăng ký xét tuyển các năm, Bộ GD-ĐT nhận thấy có một số điều mà thí sinh thường gặp phải.

Thứ nhất, khi thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, các em học sinh không hoàn tất quy trình. Ví dụ, sau khi đăng ký nguyện vọng 1-5, nhưng đến bước cuối cùng là gửi/nộp hồ sơ và nhập mã OTP để khẳng định hoàn tất thì các em không để ý. Thường gửi hồ sơ xong, nhưng OTP gửi về điện thoại thì các em không để ý. Do vậy, các em cứ nghĩ rằng đã hoàn thành quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng thực chất vẫn đang ở dạng ‘treo’”.

Thứ hai, sai lầm ở việc đặt kỳ vọng, sắp xếp các nguyện vọng không có chiến thuật. “Có những em đặt nguyện vọng theo ‘nghe ở đâu đó’ hoặc theo phong trào và từ những thông tin thiếu chính xác. Bên cạnh đó, chỉ cần nhầm một ký tự, một thao tác là có thể nhầm từ trường này sang trường khác. Chính vì vậy, các mã xét tuyển của ngành/trường đại học, thí sinh cần rất cẩn thận. Bởi có những mã của các trường rất giống nhau. Đặc biệt, khi thí sinh thao tác trên điện thoại, các thông tin có thể không hiển thị rõ ràng và dẫn đến những sai sót. Và khi các em đã gửi hồ sơ, kết thúc quá trình đăng ký thì những sai lầm đó rất đáng tiếc. Thậm chí, có những thí sinh thừa điểm trúng tuyển vào các ngành/trường nhưng thao tác sai nên mất cơ hội”, ông Thảo chỉ rõ.

Thứ ba, sơ suất ở khâu nộp lệ phí. “Nếu các em chưa hoặc quên nộp lệ phí xét tuyển dẫn đến chưa được công nhận hoàn thành quy trình xét tuyển”, ông Thảo nói.

Ngoài ra, có những sai lầm hy hữu khác, đó là thí sinh quên ngày/giờ là hạn chót của thời gian đăng ký nguyện vọng, mà vẫn tham khảo thông tin chỗ này, chỗ kia.

“Các em cần xác định rằng việc đăng ký tuyển sinh vào ngưỡng cửa đại học cũng là một việc quan trọng đối với bản thân. Do đó, hãy tìm hiểu một cách cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện chỉn chu, nghiêm túc”, ông Thảo nói.

GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, qua kinh nghiệm các năm, ông cũng đã gặp một số trường hợp đáng tiếc với thí sinh.

“Đó là thí sinh và gia đình dù đã lựa chọn được đúng các nguyện vọng nhưng sắp xếp lại không có chiến thuật. Đầu tiên nên là những nguyện vọng ‘ước mơ’ - có thể có điểm chuẩn các năm trước cao hơn điểm thi của mình một chút; sau đó đến nhóm phù hợp điểm số của mình; cuối cùng mới là nhóm nguyện vọng an toàn”, ông Trình nói.

Ông cũng dẫn chứng một trường hợp ở mùa tuyển sinh năm 2025, dù đã nghe ông tư vấn, nhưng khi đăng ký lại đẩy 1 nguyện vọng an toàn lên nhóm nguyện vọng thứ hai và cuối cùng dù trúng tuyển song hối tiếc.