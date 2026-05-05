Theo Bộ GD-ĐT, các trường đại học cần đảm bảo quy tắc quy đổi điểm tương đương phải đơn giản, dễ hiểu để thí sinh và xã hội có thể nắm bắt và giám sát, tránh các công thức phức tạp hoặc không rõ cách tính gây hiểu nhầm.

Tổng điểm 3 môn thi đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30

Theo đó, tất cả thí sinh (bao gồm cả các em được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thí sinh lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên Hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện để đăng ký xét tuyển đại học đối với tất cả phương thức là phải có tổng điểm 3 môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng), không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng; lưu ý các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế, trước 17h ngày 20/6, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhận thông tin trúng tuyển từ cơ sở đào tạo trước ngày 30/6 và vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống theo lịch chung.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập (học bạ) cấp THPT trên Hệ thống theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo; đề nghị với hiệu trưởng hoặc cán bộ có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót và phải hoàn thành trước 17h ngày 6/6.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc này từ ngày 1/5 đến ngày 20/5.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống.

Việc đăng ký xét tuyển đối với các chương trình đào tạo phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo chương trình đào tạo và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đồng thời thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại thông tin tuyển sinh của các cơ sở) để các cơ sở sử dụng xét tuyển.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh phải nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở. Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải cung cấp đầy đủ, đúng cấu trúc, định dạng và bảo đảm tính xác thực của thông tin tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Thông tin cần dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn giữa tên các cơ sở đào tạo; tuyển sinh vào phân hiệu của cơ sở đào tạo với cơ sở đào tạo; giữa các nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo;...