Cụ thể, các minh chứng thí sinh cần có để được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 như sau:

Thí sinh phải xuất trình bản chính của các giấy tờ trên để các cơ sở đào tạo đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

Thí sinh lưu ý, ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng được xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học.

Đối với các cơ sở giáo dục THPT có sự thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực, thì mỗi giai đoạn sẽ áp dụng mức ưu tiên khác nhau. Khi đó, cơ sở giáo dục sẽ được gán một mã cơ sở giáo dục khác nhau tương ứng với từng mức ưu tiên khu vực.

Thí sinh căn cứ vào thời gian học tập tại cơ sở giáo dục THPT để lựa chọn và điền đúng mã cơ sở giáo dục theo từng giai đoạn, nhằm được hưởng đúng mức ưu tiên khu vực.