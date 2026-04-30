Chia sẻ với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

“Mục tiêu không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho người học, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược – những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia”, GS Thảo chia sẻ.

Bộ GD-ĐT xây chính sách học bổng mới cho người theo học khối ngành STEM, tối đa tới 8,4 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: USTH.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, chính sách học bổng này này áp dụng cho công dân Việt Nam đang theo học hệ chính quy, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Học bổng dự kiến bảo đảm chi phí học tập và sinh hoạt.

Theo ông Thảo, chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 1/9/2026.

Điều kiện để được thụ hưởng học bổng

Để có thể nhận được học bổng này, theo ông Thảo, trước tiên, thí sinh phải định hướng theo ngành đào tạo ở khối ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đối tượng được xét hỗ trợ học bổng gồm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế (thời gian đạt giải không quá 3 năm).

Nhóm thứ hai là các thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và 2 môn trong số 4 môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không tính điểm quy đổi môn tiếng Anh nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp). Nhóm thí sinh này cũng phải bảo đảm nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học.

“Có thể nói, đây không chỉ là chính sách ‘trao cơ hội’ mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục”, ông Thảo nói.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng.

GS Thảo cho biết, dự kiến 15 nhóm ngành được đề xuất cấp học bổng gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ, và Xây dựng.

Ông Thảo cho hay, điểm cốt lõi là Bộ GD-ĐT định hướng rõ ràng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nền tảng và công nghệ chiến lược, thay vì dàn trải. “Đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam cần tăng tốc trong giai đoạn tới để phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức. Qua đây, các cơ sở đào tạo và thí sinh cũng lưu ý những định hướng kỹ thuật trong quá trình xây dựng phương án tuyển sinh và lựa chọn tổ hợp xét tuyển của 3 môn thi tốt nghiệp trong số 5 môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh”, ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích rõ rệt. Các mức học bổng dự kiến chia theo bậc học và nhóm ngành. Ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động từ khoảng 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng; ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn, tối đa lên tới 8,4 triệu đồng/tháng. “Đây là mức học bổng giúp người học đủ sinh hoạt phí khi theo học các chương trình đào tạo. Chính sách học bổng cũng thiết kế theo cấu trúc tăng dần theo trình độ đào tạo, phản ánh đúng yêu cầu về năng lực nghiên cứu và đóng góp của người học.

“Với chính sách học bổng này, cơ hội đang mở ra rất rõ ràng cho những học sinh có năng lực trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Học bổng này không chỉ hỗ trợ tài chính, mà là cơ hội để các em bước vào các lĩnh vực then chốt của đất nước trong 10–20 năm tới”, ông Thảo nói.