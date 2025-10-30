Hàng ngàn sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày như chăn, mền và khăn… với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng sẽ được AEON Việt Nam gửi đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để trao tặng đến người dân vùng bị thiệt hại.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận khoản đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng từ Quỹ AEON 1%, các Công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên

Khoản hỗ trợ từ AEON bao gồm phần đóng góp từ Quỹ AEON 1% với tổng trị giá 50.000 USD (tương đương 1.305.600.000 đồng), các công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên chung tay ủng hộ thông qua công đoàn tại từng cơ sở với tổng trị giá 1.305.600.000 đồng (tương đương khoảng 50.000 USD). Bên cạnh đó, AEON Việt Nam gửi tặng thêm hàng ngàn sản phẩm với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đời sống hàng ngày của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Buổi trao tặng có sự hiện diện của bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban vận động cứu trợ; ông Phan Hồng Ân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Trưởng Ban vận động cứu trợ; Bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cùng đại diện các công ty Thành viên trong Tập đoàn tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Ông Tezuka Daisuke chia sẻ: “Dựa trên triết lý kinh doanh của Tập đoàn, AEON cùng với nhân viên của mình đã phát động chương trình quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão. Chúng tôi hy vọng rằng, với những đóng góp và hỗ trợ thiết thực này, AEON có thể chung tay sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của người dân, cùng đồng hành hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”.

Trước đó, ngày 17/10 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Watanabe Hiroyuki - Chủ tịch Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% - đã đại diện trao khoản đóng góp trị giá 50.000 USD (tương đương 1.305.600.000 đồng), thể hiện sự đồng hành kịp thời của Quỹ nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, AEON Việt Nam gửi đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM các sản phẩm phục vụ đời sinh hoạt hằng ngày (như chăn, ga, gối, khăn mặt, ...) của HÓME CÓORDY - nhãn hàng riêng của AEON với tổng trị giá 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm tái thiết và ổn định cuộc sống. Ở giai đoạn hậu thiên tai, khi người dân bắt đầu dựng lại mái ấm, những vật dụng này sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại sự an tâm, ấm áp cho mỗi gia đình.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ứng phó thiên tai tại Nhật Bản, AEON tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, nỗ lực trong công tác cứu trợ và ứng phó thiên tai. Thông qua các hoạt động này, AEON tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh là một thành viên tích cực của cộng đồng, sẵn sàng sát cánh cùng người dân ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.

Quỹ AEON 1%, được thành lập từ năm 1989, hướng đến phát triển các sáng kiến vì cộng đồng, tập trung vào “Bảo vệ môi trường”, “Trao đổi văn hóa toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực”, và “Khuyến khích văn hóa xã hội mang tính khu vực”.

