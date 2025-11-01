Diễn biến và hiện trạng mưa lũ miền Trung

Chiều tối nay (1/11), Cục Khí tượng Thuỷ văn đã có báo cáo về tình hình mưa lũ miền Trung và khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông.

Theo đó, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng xoáy thấp ở khu vực giữa Biển Đông, trên các tầng khí quyển trên cao (khoảng 1.500-5.000m) là đới gió Đông ẩm hoạt động mạnh vì thế từ đêm 31/10 tới nay (1/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Tình hình lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu thế lên lại.

Tại TP Huế, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập lụt diện rộng ở 32 xã, phường. Ảnh: Nguyễn Phong

Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Trung lại mưa lớn

Cục Khí tượng Thuỷ văn nhận định, trong khoảng thời gian từ 1-3/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, đới gió Đông ở các tầng khí quyển từ 1.500-5.000m tiếp tục hoạt động mạnh nên dự báo từ nay đến 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Sau đó, khoảng từ ngày 5-6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Khả năng xuất hiện bão số 13 trên khu vực Biển Đông

Hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động.

Theo số liệu dự báo hiện tại cho thấy, đêm nay đến sáng mai (2/11), ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng 5/11 (thứ 4), bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể trên cấp 12. Khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, hiện tại bão chưa hình thành, còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philippines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới.

Dự báo tình hình lũ lớn ở miền Trung Ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2-5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk, xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3. Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3 TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3. TP Đà Nẵng: Sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lăk Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Gia Lai đặc biệt tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong đó Hà Tĩnh có 47 xã/phường; Quảng Trị 30 xã/phường; Huế 19 xã/phường; Đà Nẵng 62 xã/phường; Quảng Ngãi 52 xã/phường, Gia Lai 36 xã/phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.