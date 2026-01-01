Hòa mình vào nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các lực lượng đối ngoại trong năm 2025 đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân, tất cả vì nhân dân”, góp phần nâng cao thế và lực của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trên bình diện song phương, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, đặc biệt là của lãnh đạo chủ chốt, tạo khuôn khổ chính trị và tầm nhìn định hướng quan trọng cho các mối quan hệ; đồng thời thúc đẩy các vấn đề quan tâm, có lợi ích, gắn với việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Năm 2025, đã diễn ra 75 hoạt động của lãnh đạo chủ chốt, tăng gấp 1,5 lần so với năm trước.

Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam gặp lãnh đạo một số nước. Ảnh: RIA Novosti, TTXVN, VGP

Trong năm qua, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên thành 42 nước. Với mạng lưới này, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và 18/21 thành viên G20.

"Điểm nhấn của năm qua là tính thực chất và hiệu quả trong các chuyến thăm cấp cao đã được nâng cao hơn một bước, thể hiện qua việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024. Chúng ta cũng đã lồng ghép việc tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước và việc tham dự lễ kỷ niệm lớn của các đối tác để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương", Bộ trưởng Ngoại giao cho biết.

Quan hệ với các nước láng giềng là điểm sáng nổi bật trong tổng thể cục diện đối ngoại, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị, phát huy vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh và có nhiều đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao lưu văn hóa, nhân dân.

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế hồi tháng 10. Ảnh: Phạm Hải

Quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước trong khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, lòng tin chiến lược được củng cố, với các điểm nhấn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục, y tế, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các nước châu Âu, Mỹ La-tinh, Trung Đông-châu Phi, các nước phương Nam tiếp tục phát triển trên các mặt, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và hợp tác thực chất.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục thể hiện niềm tin, trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế; tham gia tích cực vào các trụ cột của các thể chế đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế tiểu vùng; tiếp tục tham gia có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với thách thức chung...

Kết quả của đối ngoại đa phương cũng được phản ánh rõ qua việc Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, qua đó khẳng định vai trò, uy tín và năng lực dẫn dắt của Việt Nam.

Trong năm 2025, ngoại giao kinh tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản và trung tâm của công tác đối ngoại, bám sát các mục tiêu phát triển do Đảng và Chính phủ đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng trên 8% và đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ đã sớm quán triệt triển khai các chủ trương lớn của Bộ Chính trị như các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70.

Ngoại giao kinh tế được lồng ghép hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, đạt số lượng kỷ lục về cam kết thỏa thuận trong các lĩnh vực ta có nhu cầu, lợi ích như đa dạng hóa, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối chiến lược, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã chú trọng tăng cường hỗ trợ kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, từ đó mở rộng thị trường, đối tác, đáp ứng thực hiện các mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Ngoại giao khoa học - công nghệ trở thành một mũi nhọn mới, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa xây dựng 11 công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất vào việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của đất nước ta năm 2025 vượt mốc 900 tỷ USD, củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Việc thúc đẩy đàm phán các FTA mới, mở rộng thị trường Halal, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao tiềm lực và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thông qua việc triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại đa dạng và sáng tạo, dòng vốn đầu tư quốc tế vào đất nước tiếp tục đạt các mốc kỷ lục mới.

Số lượng đầu mối của Bộ Ngoại giao giảm 42,5%

Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ, đối ngoại năm 2025 góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, thông qua phát huy sức mạnh mềm, giá trị văn hóa, tinh thần nhân văn, gắn với phục vụ lợi ích thiết thực của người dân.

Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được triển khai bài bản, chuyên nghiệp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak, các sự kiện gặp gỡ, tuần lễ Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác thông tin đối ngoại ngày càng chủ động, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia mà còn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích đất nước trong môi trường thông tin đa chiều, phức tạp.

Lễ thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới trong Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Công tác bảo hộ công dân được triển khai kịp thời, hiệu quả tại các điểm nóng như Israel, Iran hay tình hình phức tạp tại Myanmar, Thái Lan, Campuchia, đưa hàng nghìn công dân về nước an toàn.

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt những bước tiến quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương. Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỷ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Trong năm 2025, ngành Ngoại giao đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc việc rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông qua sáp nhập, số lượng đầu mối của Bộ Ngoại giao giảm 42,5%, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ đối ngoại Đảng và một phần chức năng, nhiệm vụ đối ngoại Quốc hội về Bộ Ngoại giao để quản lý thống nhất và triển khai đồng bộ, liên thông các hoạt động đối ngoại.