Thông tin trên được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư”, tổ chức sáng 11/9 tại Hà Nội.

Sự kiện do Viện Xã hội học và Tâm lý học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thực hiện.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học nhấn mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp lớn cho sự phát triển đất nước, không chỉ qua lượng kiều hối đáng kể mà còn ở các lĩnh vực tri thức, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học

Riêng tại TP.HCM, kiều hối năm 2024 đạt hơn 9,5 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối cả nước. Ngoài ra, hơn 158.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định và hỗ trợ nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Chu Văn Tuấn, việc huy động và kết nối nguồn lực kiều bào vẫn chưa đồng bộ. Hiện còn thiếu cơ chế phối hợp liên ngành, dữ liệu kết nối và mạng lưới học thuật để khai thác hiệu quả tiềm năng từ cộng đồng này. Ông đề xuất cần xây dựng hệ thống chính sách di cư nhân văn, hiệu quả và có tầm nhìn dài hạn.

Cùng quan điểm, GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khẳng định kiều bào là một phần không thể tách rời của quốc gia. Với khoảng 5.000 chuyên gia, nhà khoa học người Việt đang hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, y sinh, năng lượng tái tạo, đây là nguồn lực chiến lược cần được phát huy.

“Cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ mang về kiều hối mà còn là cầu nối văn hóa, ngoại giao, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, GS.TS Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh.