Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo đáp án ở các link dưới đây.

Dưới đây là đáp án chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước, môn Địa lý là môn tự chọn có số lượng đăng ký cao thứ hai, với 448.725 thí sinh. Kết quả này cho thấy sức hút ổn định của môn học đối với học sinh, đặc biệt là những em có định hướng xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, du lịch và quản lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 là thời gian thí sinh chính thức làm bài thi. Theo quy định, thí sinh dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, mỗi thí sinh lựa chọn thêm hai môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh cũng được phép đăng ký môn ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu tập trung ở lớp 12, đồng thời có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và lớp 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT với các cấp độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng.