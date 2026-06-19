Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT Bộ GD-ĐT vừa công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo đáp án ở các link dưới đây.

Dưới đây là đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức:

Bộ GD-ĐT cho biết, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.