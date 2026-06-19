Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT

Chiều 19/6, Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026. VietNamNet cập nhật để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.
Dưới đây là đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức:
Chiều 19/6, Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2026. VietNamNet cập nhật để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.
Bộ GD-ĐT cho biết, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi.
Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.
Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
Đại diện Bộ GD-ĐT đã lý giải về các trường hợp từ mới được cho vượt khung chương trình môn Tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp, hay một số câu hỏi đề Toán chỉ mang “mác” thực tế, ghép tình huống chứ không thực sự phản ánh thực tiễn.
Năm 2026, lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT sẽ sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT.
Bộ GD-ĐT vừa thông tin về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo đó, cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ.