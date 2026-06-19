Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:



Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức của thí sinh.

Trước đó, có nhiều tranh luận xoay quanh đề thi môn này. GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết với môn Ngữ văn, có nhiều ý kiến liên quan đến nội dung Nghị luận xã hội.

"Những nội dung này trong quá trình soạn thảo đề cũng đã được bàn thảo. Đây là nội dung đặt vào phần phân hóa học sinh. Một điều khác biệt so với năm 2025, nội dung nghị luận xã hội 4 điểm, năm nay phần này chỉ 2 điểm. Đây là phần phân hóa và có tính mới", ông Hà nói.

Theo ông Hà, câu nghị luận xã hội nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, tư duy và lập luận của thí sinh. Trong khi đó, yêu cầu của đề đã được diễn đạt rõ ràng, đầy đủ. Nếu đọc kỹ đề, có thể thấy thí sinh không bị yêu cầu trình bày thông tin chi tiết hay ghi nhớ máy móc về tiểu sử của Steve Jobs.

Ông Hà cho rằng cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" được sử dụng như một phép ẩn dụ. Việc nhận diện và hiểu đúng ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ này cũng là một nội dung được đưa vào để đánh giá năng lực của thí sinh.

Theo ông, có thể thấy nhóm tác giả đã rất cân nhắc trong việc sử dụng ngôn từ. Từng câu, từng từ đều được chắt lọc cẩn thận, tham khảo ý kiến chuyên môn.

Theo Bộ GD-ĐT, với đề thi mở, đáp án phải mở và sẽ tôn trọng quan điểm của thí sinh, thậm chí ý kiến phản biện, thể hiện sự sáng tạo.