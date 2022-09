Điều đặc biệt ở nữ Trung tá Công an đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình

Là nữ Công an Việt Nam tiên phong tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc, Trung tá Trà Vinh xem đây là vinh dự với bản thân và gia đình.

Khác với bạn cùng trang lứa “liễu yếu, đào tơ”, ngày còn nhỏ, mỗi khi có hội làng, Trà Vinh lại say mê với những trận đấu vật, võ cổ truyền của “cánh mày râu”. Rồi những trò chơi đánh trận giả, công an bắt cướp cũng không vắng bóng cô.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê ngoại thành Hà Nội (xã Kim Chung, Hoài Đức), từ nhỏ Trà Vinh đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, thích khám phá cùng với ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an.

“Nhà tuy không có ai theo ngành Công an nhưng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, ông bà và người thân của tôi luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cống hiến cho cách mạng. Các thế hệ cha ông thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi về niềm tự hào, khích lệ tôi nỗ lực phấn đấu ngay từ khi còn bé”, Trung tá Lương Thị Trà Vinh chia sẻ về động lực, quyết tâm thi vào Học viện An ninh nhân dân.

Năm 1999, Lương Thị Trà Vinh đỗ vào Học viện An ninh nhân. Niềm yêu thích võ thuật của chị được thỏa mãn với quá trình luyện rèn trong môi trường kỷ luật; ngoài võ ngành Công an, chị kiên trì 4 năm luyện tập bộ môn Pencak Silat tại một CLB võ thuật ở Học viện. Sau 5 năm phấn đấu học tập và rèn luyện, Trà Vinh tốt nghiệp và được phân công công tác tại Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Bộ Công an. Đến nay chị đã có 23 năm học tập, công tác trong ngành.

Thực hiện “Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”, Bộ Công an đã tích cực chuẩn bị lực lượng (đào tạo, huấn luyện cán bộ theo các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc). Các sĩ quan Công an như Trung tá Lương Thị Trà Vinh có cơ hội được tham gia các khóa tập huấn trong và ngoài nước.

Qua những khóa huấn luyện, không chỉ giúp Trung tá Trà Vinh cùng đồng đội được nâng cao trình độ của bản thân, các kiến thức cơ bản và nguyên tắc hoạt động của lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, chị đã tích hợp cho bản thân nhiều kỹ năng quan trọng để có thể thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ trong thời gian tới với phương châm hành động của ngành Công an “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Quá đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm...

Trung tá Trà Vinh cho biết, lần đầu chị tham gia khóa tập huấn về GGHB là năm 2016 và rải rác các năm sau đó là các khóa tập huấn do Cục GGHB Việt Nam (Bộ Quốc Phòng), Liên Hợp Quốc và Cảnh sát các nước tổ chức.