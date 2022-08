Điều sĩ quan quốc tế 'rỉ tai nhau' sau mỗi lần đến thăm lính mũ nồi xanh Việt Nam

Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Phái bộ An ninh lâm thời của LHQ ở khu vực Abyei (UNISFA) với đội hình 184 thành viên (trong đó có 21 nữ quân nhân). Các nhiệm vụ chính của Đội công binh số 1 bao gồm: Khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường vận tải chính và vận tải dự phòng; sửa chữa khôi phục đường băng dã chiến; chuẩn bị và bảo dưỡng các tuyến đường kết nối các căn cứ, xây dựng bãi đỗ trực thăng. Kiểm tra, khắc phục sự cố giao thông, đảm bảo thông tuyến cho các đoàn xe của Liên hợp quốc và vận tải cứu trợ. Sửa chữa, nâng cấp căn cứ LHQ; xây mới căn cứ tiền phương cấp đại đội LHQ. Đội cũng tham gia xây dựng các cấu trúc kiên cố hoặc tiền chế, lắp đặt hệ thống điện, nước và thu gom nước thải. Phục hồi và sửa chữa các cấu trúc khu vực trú ẩn an toàn của các căn cứ, hệ thống hào bảo vệ, đê chắn đạn... Đơn vị cũng làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cộng đồng địa phương (xây dựng nhà cộng đồng, trường học, các cơ sở công cộng…) và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Cục GGHB Việt Nam giao.