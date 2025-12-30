Với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để giảm thiểu việc người dân phải chờ đợi, cán bộ quá tải, nhiều địa phương đã thí điểm đưa robot, AI vào hoạt động để hỗ trợ người dân làm thủ tục.

Với việc hàng loạt nhiệm vụ quản lý nhà nước sẽ được phân cấp, phân quyền về cấp xã, phường - nơi tiếp xúc gần nhất với người dân và doanh nghiệp - thì áp lực xử lý công việc tại tuyến cơ sở đã tăng lên đáng kể, từ giải quyết thủ tục hành chính đến triển khai chính sách an sinh và giám sát dữ liệu theo thời gian thực.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chính quyền số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là giải pháp quan trọng và cần được triển khai mạnh mẽ giúp công chức tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp các địa phương cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân.