Ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2629 phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số. Bộ KH&CN được giao chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát Chương trình.

Chương trình phát triển Chính phủ số xác định rõ quan điểm: Phát triển các dịch vụ số bao trùm, rộng khắp dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, đối tượng phục vụ, đồng sáng tạo các dịch vụ số. Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm mọi hoạt động tham mưu, xử lý công việc, quản lý, quản trị nội bộ, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, quản trị dựa trên kết quả; kế thừa kết quả đã có, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông, chia sẻ dữ liệu, không trùng lặp trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo, phát triển dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, là nền tảng của Chính phủ số...

Chương trình phát triển Chính phủ số đặt mục tiêu đến năm 2027 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện.

Mục tiêu chung của Chương trình là đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành xây dựng Chính phủ số, hình thành Chính phủ thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo - AI, hướng tới mô hình quản trị chủ động, dự báo, lấy người dùng làm trung tâm.

Các hoạt động cơ bản của cơ quan nhà nước được thực hiện trên các nền tảng số tập trung, thống nhất và liên thông giữa các cấp, các ngành, tạo lập hệ sinh thái số đồng bộ, hiện đại; đồng thời bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Chương trình cũng hướng tới đưa AI trở thành công cụ cốt lõi trong quản trị công, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết định chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành cũng như nâng cao trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp.

Về mục tiêu cụ thể, Chương trình đề ra hàng loạt mục tiêu theo 2 giai đoạn 2025 – 2027 và 2028 – 2030 tập trung vào 2 nhóm gồm “Cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh”, “Cơ quan nhà nước quản lý, chỉ đạo, điều hành thông minh, an toàn dựa trên dữ liệu”.

Về cung cấp dịch vụ số bao trùm, thông minh, các chỉ tiêu cơ bản cần đạt trong giai đoạn từ nay đến năm 2027 là: 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các chỉ tiêu cơ bản trong giai đoạn 2025 - 2027 về quản lý, chỉ đạo, điều hành thông minh, an toàn dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước bao gồm: 100% nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ Chính phủ số được hoàn thành và đưa vào sử dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo đúng kế hoạch; 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh, cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kỹ năng số cơ bản...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Chương trình phát triển Chính phủ số nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai, bao gồm: Hoàn thiện thể chế; phát triển dữ liệu số; phát triển các ứng dụng, nền tảng số cho Chính phủ số; phát triển hạ tầng Chính phủ số; bảo đảm an ninh mạng; phát triển nhân lực số; hợp tác quốc tế; bảo đảm kinh phí; đo lường, giám sát, đánh giá triển khai.

Đáng chú ý, để đảm bảo kinh phí, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn rõ, kinh phí cho Chính phủ số quốc gia được lấy từ kinh phí bố trí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hàng năm.

Điều chỉnh trong dự toán trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để bố trí tối thiểu 3% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục nâng lên mức tối thiểu 2% GDP hoặc GRDP (đối với địa phương) trong 5 năm tiếp theo.

Ngân sách trung ương sẽ đảm bảo thực hiện các dự án phát triển hạ tầng CNTT, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số quốc gia, các ứng dụng, dịch vụ dùng chung quốc gia.