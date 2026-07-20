Về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi tốt nghiệp THPT 2026, ngày 20/7, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác nhận đã nắm được sự việc xảy ra trên địa bàn và đang báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Theo nguồn tin của VietNamNet, qua làm việc bước đầu với ngành chức năng tỉnh Cà Mau, thí sinh T.T.Q. (lớp 12, Trường THPT Hồ Thị Kỷ) thừa nhận sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Toán. Đồng thời, người đăng tải thông tin tố giác lên mạng xã hội cũng là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Ảnh tư liệu của trường

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Trong đó, kết quả thi của thí sinh vi phạm sẽ bị hủy; các tổ chức, cá nhân liên quan cũng sẽ bị xử lý theo quy định và báo cáo UBND tỉnh.

Đối với người đăng tải thông tin về sự việc trên, cơ quan chức năng địa phương xác định, người này phản ánh thông tin đúng sự thật. Tuy nhiên, phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp, nên sẽ do công an xem xét, quyết định việc xử lý.

Trước đó, sự việc bắt nguồn từ một số bài đăng trên mạng xã hội phản ánh một học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ dùng điện thoại trong buổi thi môn Văn và Toán (ngày 11/6). Nhiều thí sinh khác nhìn thấy nhưng không báo ngay cho giám thị. Sau buổi thi, có người phản ánh với nhà trường nên hôm sau nam sinh này bị thu giữ điện thoại.

Người đăng bài còn cho biết nam sinh được 10 điểm Toán, 6 điểm Văn, Lý và Hóa lần lượt đạt 4,1 và 5,85 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Công tác tổ chức được phân cấp cho UBND tỉnh, thành, gồm khâu coi thi và chấm thi.

Trường THPT Hồ Thị Kỷ thông tin, kết quả học tập môn Toán của nam sinh Q. ở lớp 10, 11, 12 lần lượt là 8,5; 9,3 và 9. Nam sinh cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.