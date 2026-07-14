Ngày 14/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, ngày 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương. Theo nội dung bài viết, tại phòng thi số 242 có hai thí sinh bị cho là được giám thị làm bài hộ.

Bài đăng cũng cho rằng hai thí sinh của Trường THPT Hùng Vương trước đó chỉ đạt khoảng 10 điểm ở 3 môn trong kỳ thi thử nhưng khi dự thi chính thức đạt 24 điểm.

Theo ông Phương, hai thí sinh được nhắc đến trong bài đăng đúng là học sinh của trường. Tuy nhiên, qua rà soát, thông tin cho rằng các em chỉ đạt 10 điểm ở kỳ thi thử là không chính xác. Thực tế, tại kỳ thi thử do nhà trường tổ chức vào tháng 5, hai em lần lượt đạt 10,95 điểm và 10,65 điểm; đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 24 điểm và 23 điểm.

Ông Phương cho biết, thí sinh đạt 24 điểm là học sinh có học lực giỏi của trường và kết quả thi thử chưa phản ánh đầy đủ năng lực của em do nhiều yếu tố.

"Kỳ thi thử diễn ra vào tháng 5, khi thí sinh có thể chưa hoàn thành việc ôn tập toàn bộ chương trình. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan hoặc áp lực khi làm bài cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Từ kỳ thi thử đến kỳ thi chính thức còn khoảng một tháng để các em tiếp tục ôn luyện, củng cố kiến thức", ông Phương nói.

Bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh. "Kết quả thế nào phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền", ông Phương nói.

Cũng tại Quảng Trị, điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) từng bị phản ánh có dấu hiệu tiêu cực.

Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Bài đăng cũng cho rằng có tình trạng thí sinh rời chỗ ngồi để chép bài của nhau, khiến phòng thi lộn xộn.

Bài đăng còn nêu tại phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dự thi; đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT vào cuộc làm rõ để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Liên quan đến sự việc trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản gửi Sở GD-ĐT và Công an tỉnh, yêu cầu kiểm tra, rà soát quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa).

Sau chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đang khẩn trương kiểm tra quy trình tổ chức coi thi, đồng thời rà soát kết quả kỳ thi tại các điểm thi bị phản ánh có dấu hiệu tiêu cực.