Liên quan đến vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhiều ý kiến băn khoăn việc các học sinh tại điểm thi này vẫn được đăng ký xét tuyển đại học có làm giảm cơ hội trúng tuyển của những thí sinh khác hay không.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, cho hay việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: Giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

“Chúng ta cần phân biệt rõ quyền lợi của học sinh là được đăng ký xét tuyển, còn trách nhiệm của học sinh là tuân thủ đúng quy chế thi, quy chế tuyển sinh cũng như pháp luật có liên quan”, ông Thảo nói.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, học sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung.

Theo ông Thảo, trường hợp sau đó xác định thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, người vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cần làm rõ việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh. Việc này không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không đồng nghĩa thí sinh được “giữ chỗ” tại một trường đại học và cũng không làm giảm chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

"Do đó, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không làm ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác", ông Thảo nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế bảo đảm quyền lợi của những thí sinh khác.

“Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm, kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm”, ông Thảo nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc xử lý không dừng lại sau khi quá trình tuyển sinh kết thúc. Trường hợp xác định có vi phạm, dù thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học, người vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật.