Theo quy định, 17h ngày mai 14/7, thí sinh sẽ hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc, trong diễn biến ở Tuyên Quang, thời gian điều tra vụ việc ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có thể kéo dài, vậy 328 thí sinh ở điểm thi này có được đăng ký xét tuyển?

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho hay, đối với vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi thêm với VietNamNet, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, kế hoạch cũng như lịch xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 đã được công bố từ trước và thực hiện theo đúng kế hoạch.

“Thí sinh không vi phạm quy chế thi, không vi phạm quy chế tuyển sinh thì đăng ký xét tuyển bình thường. Chúng tôi làm đúng quy định, đúng quy chế”, vị này nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, quá trình thi tốt nghiệp THPT và quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng là 2 việc độc lập.

Như vậy, đến nay, khi cơ quan chức năng chưa công bố vi phạm, các thí sinh tại điểm thi này vẫn có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng cho hay Bộ chưa có ý định lùi thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 cho đến hết ngày 3/8 trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đến 17h45 ngày 13/7, có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6.333.326; trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2.093.942.