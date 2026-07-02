Sáng nay (1/7), Bộ GD-ĐT công bố điểm và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhận xét về phổ điểm năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho hay tỷ lệ điểm giỏi năm nay đã giảm hẳn.

Trong đó, ở môn Ngữ văn, tỷ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên) giảm từ 62-65% ở những năm trước còn 35% ở năm nay. Tương tự, môn Địa lý, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, năm nay tỷ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Còn ở môn Toán, tỷ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Năm nay, tỷ lệ đó đạt khoảng 11%. Tương tự như vậy, điểm giỏi của các môn Lý, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỷ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền.

"Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt", ông Đức nói.

Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT.

Ông Đức đánh giá năm nay có sự cải tiến tốt về sự phân hóa chất lượng đề thi, thể hiện bằng việc không còn "mưa điểm giỏi” và tỷ lệ điểm trung bình cao.

"Cùng với nguyên nhân tích cực là phân hóa đề thi, còn một nguyên nhân khác là chúng ta đã mạnh dạn hướng tới việc học thật, nhân tài thật và thông qua đó đánh giá đúng được thực lực, năng lực của thí sinh. Do đó, các trường đại học hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh đại học", ông Đức nói.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá phổ điểm của các môn năm nay tương đối đẹp, phân bố đồng đều, đặc biệt có sự phân hóa tốt. Độ phân hóa tốt sẽ có lợi cho các trường đại học, cao đẳng có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh.

Ông Sơn nhấn mạnh một điểm thú vị là năm nay số lượng học sinh đăng ký các môn thi lựa chọn như Tin học, Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ công nghiệp, Kinh tế Pháp luật tăng. "Đây là những môn học không nằm nhiều trong tổ hợp xét tuyển đại học nhưng số lượng đăng ký dự thi tăng, có những môn gấp đến 2-3 lần so với năm đầu tiên. Điều đó cho thấy, khi lựa chọn những môn học này các em không phải áp lực của việc tuyển sinh đại học - tức là không phải chọn vì áp lực bên ngoài, mà chọn vì các em thấy những môn học đó gần gũi, thú vị, có ý nghĩa với chính bản thân. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, cần quan tâm trong thời gian tiếp theo", ông nói.

Phổ điểm môn Ngữ văn

Còn GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho hay khi đối sánh phổ điểm của hai năm qua, những điểm tích cực của năm 2025 đều được tiếp tục duy trì và làm tốt hơn ở năm 2026.

"Đây là điều hết sức quan trọng, hiện thực hóa được sự ổn định chung của một kỳ thi với một lượng thí sinh rất lớn", ông nói.

Cụ thể, về phổ điểm môn Tiếng Anh, đây là môn thi tự chọn, do đó những thí sinh có năng lực Tiếng Anh không tốt sẽ chọn môn tự chọn khác và nhiều thí sinh có khả năng Tiếng Anh tốt sẽ được miễn thi hoặc có một cách quy đổi khác - xu hướng này sẽ ngày càng nhiều.

Vì vậy, mặc dù đánh giá khách quan đề Tiếng Anh năm nay “dễ chịu” hơn đề Tiếng Anh năm trước nhưng điểm thi lại có xu hướng thấp hơn. "Làm rõ điều này để thấy rằng, điểm trung bình cho dù có thấp hơn so với năm trước thì cũng không phải là vấn đề về chất lượng dạy học trong các nhà trường", ông nói.

Về phổ điểm môn Toán, năm nay khi Bộ GD-ĐT tiếp tục duy trì hình thức thi, cách thức thi, đề thi như năm trước. Vì thế, điểm thi môn Toán đã minh chứng được sự ổn định.

Sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Tuấn Hùng

Đối với môn Ngữ văn, việc đổi mới trong lựa chọn dữ liệu đã giúp thí sinh được thể hiện cách viết, thể hiện suy nghĩ của mình.

"Nếu nhìn phổ điểm môn Ngữ văn rất khó có thể thấy sự thay đổi, đổi mới nhưng với việc vận dụng cách chấm mới, khách quan hơn thì việc thi, đánh giá môn Ngữ văn sẽ ngày càng tốt hơn", ông Vinh nói.

Đối với các môn học khác, ông cho hay trước năm 2025, trong biểu đồ phổ điểm, chúng ta nhìn thấy một xu hướng điểm thi thường bị trôi về bên phải nhiều. Điều này được lý giải vì có khoảng 50-60% mức độ dễ dàng hơn trong đề thi để đạt mục tiêu xét tốt nghiệp.

Tuy nhiên, trong 2 năm gần đây, xu hướng biểu đồ điểm thi các môn học kéo vào phần trung bình. Điều này có nghĩa phổ điểm các môn có sự tương đồng, phản ánh được quá trình dạy học tại các nhà trường đồng đều giữa các môn, không có sự phân biệt môn dễ, môn khó. Vì thế, ông cho rằng điều này nên duy trì tốt ở các năm tiếp theo.

Với phân tích điểm thi của các môn cũng như tổ hợp của các khối, GS Nguyễn Đình Đức dự đoán năm nay các trường top trên, các ngành "hot", điểm sẽ giảm khoảng 1-3 điểm. Đặc biệt năm nay khối C00 điểm sẽ giảm nhiều. Với những tổ hợp khác thì biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức 15-20 điểm.