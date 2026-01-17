Đại diện Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của sinh viên nhà trường là 3 tuần, từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch).

ĐH Kinh tế quốc dân cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2 (tức 21/12 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Các trường gồm ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Thủy lợi; Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 9 đến 22/2/2026.

Trường ĐH Thương mại cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ ngày 10/2 (tức ngày 23/12 âm lịch) đến hết ngày 24/2 (tức ngày 8/1 âm lịch).

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin lịch nghỉ Tết của sinh viên từ ngày 9/2 đến hết ngày 24/2.

Trường ĐH Giao thông vận tải cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2 đến hết ngày 28/2/2026.

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết Âm lịch hơn một tháng. Ảnh minh họa

Ở phía Nam, một số trường cho sinh viên nghỉ dài tới một tháng.

Trường ĐH Luật TPHCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 31/1 đến 1/3/2026 với tổng thời gian 4 tuần. Theo nhà trường, lịch nghỉ Tết trên được bố trí phù hợp, nhằm đảm bảo sinh viên có khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn bên gia đình, đồng thời duy trì nhịp độ học tập trong học kỳ mới.

Trường ĐH Công Thương TPHCM cũng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 4 tuần, từ ngày 9/2 đến ngày 8/3/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng âm lịch).

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM cũng thông báo cho sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán trọn một tháng, từ ngày 1/2/2026 đến 1/3/2026 (tức từ ngày 14/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch).

Nhiều trường khác ở TPHCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán gần 30 ngày như: Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH); Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM; Trường ĐH Kiến trúc TPHCM; Trường ĐH Nông Lâm TPHCM; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường ĐH Gia Định…

Ngoài ra, nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết từ 2 đến 3 tuần, như: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM; Trường ĐH Y Dược TPHCM; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch...

Chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của sinh viên các trường đại học trên cả nước như sau:

STT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2026 CHO SINH VIÊN 1 Trường ĐH Ngoại thương Từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch). 2 ĐH Kinh tế quốc dân Từ ngày 8/2 (tức 21/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch). 3 ĐH Bách khoa Hà Nội Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 4 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 5 Trường ĐH Thương mại Từ ngày 10/2 (tức ngày 23/12 âm lịch) đến hết ngày 24/2/2026 (tức ngày 8/1 âm lịch). 6 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 7 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội Từ ngày 9/2 đến hết ngày 24/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 8/1 âm lịch). 8 Trường ĐH Thủy lợi Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 9 Trường ĐH Lâm nghiệp Từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch). 10 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 11 Trường ĐH Luật TPHCM Từ ngày 31/1 (tức 13/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3/2026 (tức 13/1 âm lịch). 12 Trường ĐH Công Thương TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 8/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 21/1 âm lịch). 13 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM Từ ngày 1/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 14/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 14 Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 15 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 16 Trường ĐH Kiến trúc TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 17 Học viện Hàng không Việt Nam Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 18 Trường ĐH Gia Định Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 19 Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Từ ngày 2/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 15/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 20 Trường ĐH Y Dược TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 27/2/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 11/1 âm lịch). 21 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Từ ngày 9/2 đến hết ngày 27/2/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 11/1 âm lịch). 22 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 13/1 âm lịch). 23 ĐH Kinh tế TPHCM Từ ngày 9/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 6/1 âm lịch). 24 Trường ĐH Giao thông vận tải Từ ngày 9/2 đến hết ngày 28/2/2026 (tức từ ngày 22/12 âm lịch đến hết ngày 12/1 âm lịch).