Trước khi giữ cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền là Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông Hiền thay vị trí người tiền nhiệm là TS Trần Thế Cương mới đây được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1975, được đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2015.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, tân Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Ông Nguyễn Văn Hiền từng là cựu sinh viên rồi giảng viên Khoa Sinh học; Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Sản xuất học liệu; Phó Hiệu trưởng trước khi là Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ tháng 3/2024. Ông cũng từng có thời gian được biệt phái công tác tại Bộ GD-ĐT, vị trí Phó Giám đốc Ban quản lý chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông), trước khi trở thành Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Như vậy, Sở GD-ĐT Hà Nội hiện nay ngoài Giám đốc Nguyễn Văn Hiền, còn có 4 phó giám đốc gồm: ông Phạm Quốc Toản, ông Nguyễn Quang Tuấn, bà Trần Lưu Hoa và bà Vương Hương Giang.