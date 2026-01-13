Theo đó, ThS Phạm Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Năng khiếu ĐH Sư phạm. GS.TS Lục Huy Hoàng, phụ trách Viện Khoa học Tự nhiên, Trưởng bộ môn Vật lý chất rắn - Điện tử, Khoa Vật lý, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhà trường cũng bổ nhiệm PGS.TS Trần Đức Hậu, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Sinh học giữ chức vụ Trưởng khoa Sinh học; TS Lê Xuân Quang, Phó Giám đốc phụ trách Nhà Xuất bản ĐH Sư phạm giữ chức Giám đốc Nhà Xuất bản ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. ThS Nguyễn Thị Thanh Thủy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tại phân hiệu Ninh Bình của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. PGS.TS Dương Giáng Thiên Hương được bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chúc mừng các viên chức quản lý được bổ nhiệm. Ảnh: HNUE

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân, đồng thời thể hiện niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo nhà trường đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín của trường.