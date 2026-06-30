Thí sinh đăng nhập website theo địa chỉ: https://diemthi.hcm.edu.vn/.

Thí sinh đăng nhập số báo danh để xem điểm thi.

Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước.

Thí sinh TPHCM thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở GD-ĐT TPHCM bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi, phân bố tại ba khu vực: TPHCM cũ có 188 điểm thi, Bình Dương cũ có 30 điểm thi và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 28 điểm thi. Thành phố cũng bố trí riêng một điểm thi tại đặc khu Côn Đảo.

Toán và Ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, lần lượt là 140.087 em (98,03%) và 139.125 em (97,36%). Trong các môn tự chọn, Ngoại ngữ đứng đầu với 65.475 thí sinh (45,82%), tiếp theo là Vật lý (42,9%), Lịch sử (28,77%), Hóa học (26,68%) và Địa lý (23,49%). Các môn còn lại đều có tỷ lệ đăng ký dưới 20%.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT TPHCM, cơ cấu lựa chọn môn thi phản ánh xu hướng gắn với định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh đại học, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng rõ nét. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn thành phố.