Năm mới, bên cạnh những lời chúc Tết tiếng Việt, mỗi chúng ta có thể gửi những lời chúc Tết bằng tiếng Anh đến người thân, bạn bè quốc tế.

Dưới đây là tổng hợp những lời chúc tết Nguyên đán 2026 bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa mừng năm mới Bính Ngọ 2026 mà các bạn có thể tham khảo.

Ảnh: Hoàng Hà

1. Happy New Year wishes to my dearest friend. All I treasure is our friendship and wish you find the coming year as wonderful as our friendship.

Chúc mừng năm mới người bạn thân thương nhất của tôi. Tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta và hy vọng bạn sẽ có năm mới tuyệt vời như chính tình bạn này.

2. Cheers to the New Year! May 2026 be an extraordinary one.

Chúc mừng năm mới! Chúc năm 2026 sẽ là một năm đặc biệt.

3. Happy New Year! May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity.

Chúc mừng năm mới. Cầu mong năm mới sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, bình an và thịnh vượng.

4. May the New Year bring you blessings, unforgettable moments, and boundless opportunities. Happy New Year!

Mong năm mới mang đến bạn nhiều phước lành, khoảnh khắc đáng nhớ và cơ hội vô hạn. Chúc mừng năm mới.

5. Happy New Year! Wishing you a fresh start with renewed energy and confidence in 2026.

Chào mừng năm mới! Chúc bạn một khởi đầu mới với năng lượng và sự tự tin tràn đầy trong năm 2026.

6. May the new chapter of your life be even better than the last. Have a wonderful new year! Happy New Year 2026!

Cầu chúc cho chương mới của cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn chương trước. Chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời! Chúc mừng năm mới 2026!

7. Happy New Year 2026! Wishing you and your family a joyful, healthy, and prosperous new year. Here's to a year of laughter, love, and success.

Chúc mừng năm mới 2026. Chúc bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và thịnh vượng. Chúc bạn tràn ngập tiếng cười, tình yêu và thành công.

8. May your new year be filled with success and all your plans come to fruition. Wishing you endless blessings in the year ahead.

Chúc năm mới của bạn nhiều thành công và mọi kế hoạch đều suôn sẻ. Mong bạn nhận được thật nhiều phước lành trong năm tới.

9. It’s time to say goodbye to the old one. Let’s welcome the new year with hearts full of positivity and new hopes. Happy new year!

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với năm cũ. Hãy cùng chào đón năm mới với trái tim tràn đầy năng lượng tích cực và hy vọng mới. Chúc mừng năm mới.

10. This new year will bring all the success that you desire for. May all your goals be achieved and your purposes be fulfilled!

Năm mới sẽ mang lại cho bạn tất cả thành công mà bạn mong muốn. Cầu chúc tất cả mục tiêu bạn đặt ra đều hoàn thành và những dự định của bạn được thực hiện.

11. Happy New Year! Hope this year brings you many smiles.

Chúc mừng năm mới! Mong năm nay mang đến cho bạn thật nhiều nụ cười.

12. May the New Year bring you peace, good health, and success.

Cầu chúc năm mới mang đến cho bạn bình an, sức khỏe và thành công.

13. Let this New Year be the start of something great in your life.

Hãy để năm mới này trở thành khởi đầu của những điều tuyệt vời trong cuộc sống của bạn.

14. Happy New Year! May your dreams come true and your days be blessed.

Chúc mừng năm mới! Mong rằng những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực và mỗi ngày đều gặp những điều tốt lành.

15. Wishing you a year of endless happiness and unstoppable success.

Chúc bạn một năm mới ngập tràn hạnh phúc và thành công không ngừng.