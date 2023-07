Đó là Hệ thống Trường TH- THCS-THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông (TP.HCM). Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 trường này có 2 thủ khoa toàn quốc là em Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa khối A1 toàn quốc với 29,8 điểm và Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa khối A toàn quốc với 29,35 điểm.

Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa khối A1 toàn quốc với 29,8 điểm (phải) và Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa khối A toàn quốc với 29,35 điểm (trái)

Ngoài ra trường này còn có học sinh Châu Khánh Hưng, là thủ khoa khối B của TP.HCM với 29,55 điểm.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ dữ liệu điểm thi cho thấy, trong 5 tổ hợp khối thi truyền thống (A, B, C, D, A1), có nhiều tỉnh, thành có thủ khoa.

Đại diện hệ thống Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông cho biết thí sinh Vũ Hoàng Lương Huy là học sinh Trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến; còn thí sinh Trần Nguyệt Hằng và Châu Khánh Hưng là học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (cả hai trường này cùng 1 hệ thống trường Nguyễn Khuyến).

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến là một trường tư thục nổi tiếng ở TP.HCM. Hàng năm tỷ lệ đỗ đại học của trường đều rất cao, có lớp có 100% học sinh đỗ đại học. Ngoài ra, đây cũng là ngôi trường có số thủ khoa, á khoa đại học cao nhất nước. Tuy nhiên đây cũng là trường được mệnh danh có "kỷ luật sắt" với những khắt khe trong tuyển chọn và đào tạo.

Năm nay, thủ khoa toàn quốc thuộc về 2 em với cùng điểm số 29,8 và cũng là thủ khoa khối B (đến từ Thanh Hóa) và thủ khoa khối A1 (đến từ TP.HCM).

Cụ thể, thủ khoa khối A là 3 thí sinh đến từ Bắc Giang, Hưng Yên, TP.HCM với cùng tổng điểm 29,35. 4 á khoa khối A là các thí sinh đến từ Đà Nẵng, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa cùng đạt 29,3 điểm.

Thủ khoa khối B là thí sinh đến từ Thanh Hóa với tổng điểm 29,8, trong đó Toán 9,8; Hóa học 10 và Sinh học 10 điểm. Á khoa khối B là thí sinh đến từ Đà Nẵng đạt 29,75 điểm với Toán 10; Hóa học 9,75 và Sinh học 10.

Thủ khoa khối C là 2 thí sinh đến từ Bắc Ninh với tổng điểm 29,5; trong đó Văn 9,75; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10. 6 Á khoa khối C (2 thí sinh An Giang, 3 thí sinh Bắc Ninh, 1 thí sinh Hà Tĩnh) với cùng tổng điểm 29,25.

Thủ khoa khối D01 là thí sinh đến từ Hải Phòng với tổng điểm 28,9 (trong đó Toán 9,6; Văn 9,5 ; Tiếng Anh 9,8).

2 Á khoa khối D01 là thí sinh của Hà Nội và Ninh Bình với tổng điểm 28,65 (trong đó cùng Toán 9,8; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,6). Thủ khoa khối A1 là thí sinh của TP.HCM với tổng điểm 29,8 trong đó Toán 9,8; Vật lý 10; Tiếng Anh 10.

Á khoa khối A1 là thí sinh đến từ Quảng Ninh đạt tổng 29,35; trong đó Toán 9,8; Vật lý 9,75; Tiếng Anh 9,8.

Tra cứu điểm chuẩn đại học nhanh trên VietNamNet