Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo do Bộ GD-ĐT chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ GD-ĐT, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đã giao Bộ trưởng GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, thực hiện từ năm học 2026-2027.

Theo đó, Bộ trưởng GD-ĐT đã quyết định bộ SGK này gồm 4 nhóm: SGK tiếng Việt (lớp 1-12); SGK tiếng Anh (lớp 1-12); SGK các ngoại ngữ khác (Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Nga, lớp 3-12); SGK tiếng dân tộc thiểu số (lớp 1-5) với 8 ngôn ngữ: Bahnar, Chăm, Êđê, Jrai, Khmer, Hmông, Mnông, Thái.

Bộ GD-ĐT cũng đề xuất thực hiện cấp miễn phí SGK đối với dạng sách in, sách chữ nổi Braille. SGK điện tử chưa được cấp miễn phí do Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu, xây dựng nên chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho loại hình sách này.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Dự thảo nêu rõ việc triển khai miễn phí SGK theo mô hình SGK được Nhà nước đầu tư, trang bị cho thư viện trường học để dùng chung. Học sinh mượn theo học kỳ hoặc năm học; hết hạn phải trả lại để tiếp tục sử dụng. Sách được quản lý, dán nhãn và phân loại theo quy định.

Bộ GD-ĐT đề xuất thời điểm miễn phí SGK đối với học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc là từ năm học 2029-2030. Bộ nêu rõ thống nhất sử dụng chung một bộ sách toàn quốc. Nhà nước định giá SGK theo quy định của Luật Giá 2023. Căn cứ số lượng học sinh, mức giá SGK tại thời điểm lập dự toán ngân sách hằng năm, các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch mua sắm ban đầu để bảo đảm đủ SGK phục vụ việc dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ GD-ĐT, căn cứ vào số liệu học sinh phổ thông và giáo viên năm học 2025-2026 và mức giá SGK năm học 2026-2027 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dự kiến tổng kinh phí ngân sách nhà nước cần để miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên là hơn 4.000 tỷ đồng.

Dưới đây là chi tiết tính toán của Bộ GD-ĐT để thực hiện miễn phí sách giáo khoa: