"Điều còn mãi" 2025 tiếp tục vang lên như 1 bản trường ca về những điều không thể mất, để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt.

Trong hơn 1 thập kỷ tổ chức, Điều còn mãi đã trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, ý nghĩa với khán giả cả nước. Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Năm nay, chương trình vẫn giữ tinh thần từ những ngày đầu, đồng thời nỗ lực đổi mới để phù hợp với bối cảnh đất nước có những ngày kỷ niệm trọng đại.

"Điều còn mãi" 2025 có nhiều nét đổi mới.

Ban tổ chức chọn cách kể văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn 1 thập kỷ tổ chức, Điều còn mãi năm nay có nhiều nghệ sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc.

Ca sĩ Đinh Trang tâm sự năm nào cũng theo dõi Điều còn mãi và cảm nhận rõ tâm huyết của những người tổ chức.

Cô xúc động khi thưởng thức các tiết mục và mong 1 ngày nào đó có thể đứng trên sân khấu. Năm nay, ca sĩ toại nguyện ước mơ, được mời biểu diễn với ca khúc mang âm hưởng dân ca Chăm pa Thei Mai.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi hạnh phúc trong lần đầu góp mặt "Điều còn mãi" 2025.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi cảm thấy tự hào khi được tham gia sự kiện âm nhạc lớn vào thời điểm trọng đại của cả nước.

Trong chương trình, Lương Khánh Nhi biểu diễn tiết mục Sông Lô được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn cho piano và dàn nhạc.

Nữ nghệ sĩ nỗ lực truyền tải không khí thời kỳ kháng chiến và cảm giác yêu quê hương đất nước đến từ chính những người trẻ.

Hà An Huy biết ơn nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vì giúp anh có cơ hội cất cao giọng hát với ca khúc quen thuộc Huế - Sài Gòn - Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Là 1 nghệ sĩ trẻ, tôi có sự tự hào cuồn cuộn chảy trong lòng lúc tập lẫn trình diễn. Sự xuất hiện của tôi ở đây đều có lý do, không chỉ ca hát.

Tôi cảm nhận rõ được công ơn, công sức ông cha ta để lại để chúng ta đứng đây ngày hôm nay", anh nói.

NSƯT Lan Anh trở lại chương trình sau gần 10 năm.

Cùng với đó, Điều còn mãi 2025 đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và NSƯT Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong chương trình trước đây nhưng vắng mặt các năm qua.

NSƯT Lan Anh tái ngộ khán giả với Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ). Ca sĩ hân hoan, nhiều cảm xúc sau gần 10 năm vắng bóng.

“Những bài hát về Bác Hồ luôn cho tôi nhiều sự xúc động. Lần nào tôi cũng hát hết trái tim mình với âm nhạc và dành cho tổ quốc", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Diva Hồng Nhung lần đầu được giao thể hiện Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh - 1 ca khúc vừa có tính hùng ca, vừa mềm mại, tình cảm và thanh lịch.

Diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương mang đến những phần trình diễn thăng hoa.

Bài hát được phối khí theo cách mới khiến Hồng Nhung gặp áp lực, run trước khi biểu diễn.

"Nhờ sự giúp đỡ của các nghệ sĩ và tinh thần đón nhận của khán giả nên tôi đã có tiết mục tình cảm", chị cho biết.

Tùng Dương trở lại chương trình sau 2 năm, mang đến 2 ca khúc Sông Đắk Krông mùa xuân về (Tố Hải) và Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức).

Đặc biệt, ca khúc Một vòng Việt Nam - bản hit gây sốt thời gian qua - lần đầu được vang lên trên sân khấu Điều còn mãi.

Theo Tùng Dương, điều ý nghĩa của chương trình là tôn vinh giá trị âm nhạc qua các ca khúc bất hủ, đi cùng năm tháng.

Các thế hệ nhạc sĩ cũng cảm thấy được tôn vinh, hạnh phúc và trân trọng những giá trị này từ ban tổ chức.

Điều còn mãi với 2 phần thanh nhạc và khí nhạc đã trở thành cầu nối của âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống, giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ sĩ gạo cội và lớp trẻ tiếp nối, lan tỏa những giá trị còn mãi với thời gian.

Ảnh: Hoàng Hà - Trọng Tùng

Video: VietNamNet