Sau hơn một tháng đến nhận nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan (UNMISS), Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) của Việt Nam đã đẩy mạnh huấn luyện chiến đấu bảo vệ đơn vị, nâng cao tính cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu trước những diễn biến an ninh phức tạp.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh phái bộ Liên Hợp Quốc đang giảm dần sự hiện diện tại địa bàn, đặc biệt khi giảm lực lượng bộ binh và cảnh sát. Tình hình chính trị, quân sự tại khu vực có nhiều bất ổn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao với các đơn vị quân sự đồn trú.

Các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: BVDC 2.7

Song song với nhiệm vụ chuyên môn y tế cấp cứu và điều trị, cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 được quán triệt và diễn tập các tình huống báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nơi đóng quân. Các nội dung huấn luyện được xây dựng bám sát thực tiễn địa bàn và mang tính đối kháng cao.

Với tình huống xử lý đám đông gây rối, cán bộ, nhân viên thực hành đối phó khi cổng đơn vị bị nhiều đối tượng tập trung gây rối, đòi lương thực hoặc xin nhu yếu phẩm. Tình huống này đòi hỏi sự kiên quyết trong bảo vệ tài sản nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật giao tranh của Liên Hợp Quốc và thể hiện tinh thần nhân đạo.

Các cán bộ, chiến sĩ diễn tập với tình huống báo động. Ảnh: BVDC 2.7

Ảnh: BVDC 2.7

Với tình huống chống xâm nhập ban đêm, các cán bộ, nhân viên diễn tập các phương án đối phó với đối tượng lợi dụng đêm tối cắt rào lẻn vào doanh trại nhằm trộm cắp tài sản. Hoạt động này giúp củng cố khả năng hiệp đồng tác chiến và phản ứng nhanh, kịp thời giữa các tổ đội bảo vệ của đơn vị cũng như với các lực lượng bảo vệ của phái bộ.

Hoạt động huấn luyện không chỉ duy trì nghiêm tính kỷ luật và nâng cao khả năng cơ động trong sẵn sàng chiến đấu mà còn củng cố nhận thức cho cán bộ, nhân viên về tình hình an ninh tại phái bộ.

Các cán bộ, nhân viên nắm vững diễn biến an ninh tại phân khu và phái bộ UNMISS (nơi BVDC 2.7 đóng quân); rèn luyện khả năng hiệp đồng với các cơ quan và đơn vị của Liên Hợp Quốc tại phân khu. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên còn nắm chắc và áp dụng đúng quy tắc sử dụng vũ lực của Liên Hợp Quốc.

Gia cố phòng thủ

BVDC 2.7 đã chủ động tập trung nguồn lực, gia cố và củng cố các khu vực phòng thủ, đặc biệt là các đoạn hàng rào mỏng, yếu có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng xâm nhập. Việc này thể hiện tinh thần chủ động, tự lực cao trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho 63 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân cùng khối lượng lớn trang thiết bị y tế.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện gia cố nơi đóng quân. Ảnh: BVDC 2.7

Nơi đóng quân của BVDC 2.7. Ảnh: BVDC 2.7

Thượng tá Nguyễn Duy Quảng, Phó Giám đốc quân sự (có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy đơn vị trong nước cũng như là sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc) nhấn mạnh, trong điều kiện Liên Hợp Quốc đang giảm sự hiện diện, việc huấn luyện nâng cao sẵn sàng chiến đấu và gia cố phòng thủ là mệnh lệnh chiến đấu thường xuyên.

BVDC 2.7 luôn xác định phải làm chủ mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an toàn tuyệt đối, qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực của QĐND Việt Nam.