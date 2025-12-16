XEM VIDEO:

Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Đội Công binh số 4 tại Phái bộ UNISFA đã tổ chức trao quà nhân đạo, lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và thắt chặt tình hữu nghị với người dân Abyei.

Ngày 15/12, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc khu vực Abyei, chương trình trao quà của Đội Công binh số 4 diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh Abyei. Ảnh: Đội Công binh

Hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và quần áo thiết yếu đã được trao tận tay người dân và các em nhỏ, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của đất nước Việt Nam tới vùng đất châu Phi còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong các phần quà có nhiều bộ quần áo do người dân Việt Nam gửi tặng.

Hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - thân dân, giúp dân mà còn là sự tiếp nối nét đẹp văn hóa của QĐND Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 cho biết, Đội tổ chức hoạt động này với tất cả sự trân trọng và tình cảm từ trái tim.

"Chúng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng giúp dân nước bạn là tự giúp mình", Trung tá Trần Thanh Sơn chia sẻ.

Xúc động trước tình cảm ấy, Cha xứ Archangelo Michael, đại diện Nhà thờ Catholic tại Abyei chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy ở những người lính Việt Nam không chỉ là sức mạnh bảo vệ mà còn là tình yêu thương vô điều kiện được thể hiện qua hành động. Các bạn đã mang đến cho trẻ em nơi đây không chỉ sách vở mà còn là niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Người dân Abyei xem những người lính Việt Nam như người thân, như những người bạn đồng hành".

Các em nhỏ vẫy cờ Việt Nam trong ngày nhận quà. Ảnh: Đội Công binh

Tại khu vực trao quà, nhiều người dân địa phương cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới những người lính mũ nồi xanh Việt Nam. Hình ảnh các em nhỏ cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười hồn nhiên bên những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã để lại nhiều xúc cảm.

Trong chưa đầy 3 tháng nhận nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 của Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Phái bộ UNISFA giao phó mà còn tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương, trong đó nổi bật là việc sửa chữa, nâng cấp cầu Banton - tuyến giao thông huyết mạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và đời sống kinh tế - xã hội của khu vực.

Những đóng góp về kỹ thuật gắn liền với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đã tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và người dân địa phương.