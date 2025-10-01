Clip đường Võ Chí Công vẫn chìm sâu trong sáng 1/10:

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, sau một đêm ngừng mưa và với việc 100% các trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... vận hành hết công suất để hạ mực nước, đến 6h ngày 1/10 đã có 57/82 điểm ngập trên địa bàn nội đô được giải tỏa. Cụ thể:

Theo thống kê, vẫn còn 25 điểm ngập úng trên các tuyến phố như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656, cửa số 5,6), ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc...

Đường Nguyễn Văn Huyên sáng nay vẫn chìm trong biển nước. Ảnh: Văn Giáp

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, mực nước tại các sông, hồ nội đô vẫn ở mức cao. Đến 6h sáng nay, sông Tô Lịch (đo tại Hoàng Quốc Việt) đạt 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8,00m, vượt mực nước khống chế 7,70m.

Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 1/10 Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông.