Ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn Hà Nội có mưa to, kéo dài suốt cả ngày 30/9. Đến thời điểm 18h cùng ngày, khu vực ngã ba Xa La (đoạn gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội) ngập sâu gần 1m nước.

Thời điểm này cũng trùng với giờ tan trường, khiến học sinh và phụ huynh trở về nhà gặp nhiều khó khăn.

Nhiều em cố gắng lội qua đoạn ngập sâu, dài gần 1km để trở về nhà.

Còn trong các khu dân cư lân cận, tình trạng ngập úng cũng xảy ra nghiêm trọng, người phụ nữ này cho biết mình vừa đi đón con học lớp 1 về. Dù còn cách nhà chưa đầy 200m nhưng chị không thể vượt qua đoạn ngập để về nhà.

Cậu bé Nguyễn Quang Anh (học lớp 6) đã cố gắng lội ra giữa đoạn ngập để về nhà nhưng buộc phải quay lại vì càng đi tiếp thì nước càng ngập sâu.

Người đàn ông này cũng không thể chở con vượt qua đoạn ngập sâu, buộc phải quay lại để tìm đường khác.

Một số người khác thì cố gắng cõng con vượt qua đoạn ngập sâu để trở về nhà.