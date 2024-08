Theo The Hill, ông Trump đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên NewsNation hôm qua (22/8) khi đội an ninh của ông cảnh báo rằng sẽ không an toàn nếu tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Ông Trump nói với phóng viên Ali Bradley tại biên giới phía nam của Mỹ như sau: "Tôi có thể nói với bạn điều này không? Chúng ta đang gặp nguy hiểm khi đứng đây nói chuyện. Vì vậy, chúng ta đừng nói nữa... Phía an ninh không muốn tôi đứng ở đây. Họ cũng không muốn bạn đứng đây".

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi các cơ quan hành pháp bang Arizona tuyên bố sẽ truy lùng một người đàn ông bị cáo buộc dọa giết ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội. Các viên chức văn phòng cảnh sát trưởng quận Cochise cho biết, họ đang tìm kiếm Ronald Lee Syvrud, 66 tuổi. Đối tượng này được coi là đầu mối điều tra về các mối đe dọa giết hại một ứng viên Tổng thống.

Trước khi cuộc phỏng vấn với NewsNation kết thúc, ông Trump cho biết sẽ rất vinh dự khi được ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. ủng hộ.

"Tôi rất tôn trọng ông ấy và tôi nghĩ ông ấy cũng rất tôn trọng tôi. Chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Nếu ông ấy ủng hộ, đó sẽ là vinh dự cho tôi".