Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo RT, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chấp nhận đề cử của đảng hồi tháng 8 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông dừng tranh cử. Sau đó, bà Harris đã chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người liên danh - ứng viên Phó Tổng thống.

Ngày 20/8, tỷ phú Elon Musk đã mở một cuộc bỏ phiếu nhỏ hơn trên mạng xã hội X. Ông Musk cho biết: "Vì nhiều người hỏi nên đây là một cuộc thăm dò siêu phi khoa học".

Theo kết quả được công bố hôm qua (21/8), với 5,8 triệu phiếu bầu, gần 3/4 số người tham gia xác nhận sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong khi đó, chỉ 1/3 bỏ phiếu chọn bà Kamala Harris làm Tổng thống.

Đầu tháng này, ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, ông sẽ cân nhắc dành cho tỷ phú - doanh nhân công nghệ Elon Musk một vị trí trong chính quyền nếu đắc cử. Ông Musk trả lời trên mạng xã hội X rằng "tôi sẵn sàng phục vụ".

Tuần trước, ông Elon Musk đã phỏng vấn ông Trump trên Spaces. Họ đã có một cuộc đối thoại mà tỷ phú Musk cho rằng không có kịch bản, không có giới hạn. Cuộc phỏng vấn đã thu hút được 275 triệu lượt xem tính tới giờ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump gọi bà Harris là "hạng 3", "thiếu năng lực". Đáp lại, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã phản ứng gay gắt cuộc phỏng vấn kéo dài 2h của ông Trump, lên án chủ nghĩa cực đoan và chương trình nghị sự nguy hiểm của ứng viên này. Bà Harris cũng chỉ trích "những gã giàu có tự ám ảnh không thể mở một cuộc phát sóng trực tiếp trong năm 2024" do cuộc nói chuyện của ông Trump và Musk bị ảnh hưởng vì các vấn đề kỹ thuật. Theo ông Musk, việc phát trực tiếp cuộc phỏng vấn bị tấn công mạng, dẫn tới các sự cố kỹ thuật.

Theo bộ số liệu thăm dò trung bình do tờ The New York Times công bố, tính đến thứ Tư (21/8), bà Harris dẫn trước ông Trump 2% ở hai tiểu bang dao động: Wisconsin và Michigan. Trong khi đó, Trump dẫn trước 4% ở Georgia. Hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau ở bang Arizona và Pennsylvania.