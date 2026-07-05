Đây cũng là lớp có nhiều học sinh đạt điểm 10 môn Toán nhất trong các trường THPT không chuyên của Hà Tĩnh.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa) đón nhiều tin vui khi có 19 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, với điểm trung bình môn Toán là 8,8.

Ngoài ra, lớp 12A6 của ngôi trường ven biển Hà Tĩnh này còn ghi dấu ấn ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Trong số 36 học sinh dự thi, có 3 em đạt từ 27 điểm trở lên và 20 em đạt từ 24 đến 26,5 điểm.

Lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn có 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: NTCC

Nam sinh có kết quả cao nhất lớp là Nguyễn Văn Hoàng Quân, với điểm Toán 10, Vật lý 9,25, Hóa học 8,35, đạt 27,6 điểm tổ hợp A00.

Bên cạnh Hoàng Quân, hai học sinh Phan Hoàng Nam và Nguyễn Văn Mạnh cũng đạt điểm 10 môn Toán và đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A00.

Cô Hà Thị Tường, giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, cho biết khi nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT của học sinh, cô rất tự hào và vui mừng vì các em đã đạt đúng kỳ vọng.

"Dù điểm đầu vào của trường và lớp 12A6 không cao, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, song tập thể lớp vẫn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích nổi bật ở môn Toán, thuộc nhóm dẫn đầu khối lớp của các trường THPT không chuyên ở Hà Tĩnh năm nay", cô Tường nói.

Nỗ lực của cậu bé mồ côi cả bố lẫn mẹ

Cô Tường chia sẻ, điều đáng trân trọng nhất là tinh thần vượt khó của các học sinh. Trong đó, em Nguyễn Văn Mạnh (trú thôn Tân Dinh, xã Thiên Cầm), một trong 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, là tấm gương nỗ lực vượt lên nghịch cảnh. Nguyễn Văn Mạnh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, đồng thời từng giành giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện Mạnh sống cùng ông bà đã gần 80 tuổi. Không có điều kiện học thêm, suốt những năm học phổ thông, ngoài thời gian trên lớp, em chủ yếu tự học và kiên trì rèn luyện mỗi ngày.

Em Nguyễn Văn Mạnh cùng cô giáo Hà Thị Tường. Ảnh: NVCC

"Em rất vui khi đạt 27 điểm khối A00, tiến gần hơn tới ước mơ trở thành thầy giáo. Em biết ơn ông bà đã nuôi dưỡng, chở che suốt những năm tháng qua, cùng các thầy cô trong trường đã hỗ trợ, đồng hành để em có được kết quả hôm nay", Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Theo cô Tường, thành tích ấn tượng của tập thể lớp 12A6 không đến từ xuất phát điểm cao mà từ sự bền bỉ và tinh thần tự học của học sinh.

"Ban đầu, nhiều em chỉ đạt mức trung bình khá, nhưng các em rất chăm chỉ, chủ động hỏi bài và tự học nghiêm túc. Chính sự kiên trì ấy đã giúp các em tiến bộ rõ rệt. Trong 3 năm học, lớp có 27 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn Toán, Vật lý và Hóa học. Với kết quả ấn tượng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều em có cơ hội xét tuyển vào các trường đại học theo đúng nguyện vọng", cô Tường cho biết.

Trường THPT Nguyễn Đình Liễn là ngôi trường thuộc nhóm có điểm chuẩn đầu vào thấp của tỉnh Hà Tĩnh. Học sinh chủ yếu là con em các gia đình nông dân, ngư dân ở các xã ven biển, điều kiện học tập còn hạn chế, ít có cơ hội học thêm hoặc tiếp cận môi trường giáo dục thuận lợi như ở khu vực thành thị.