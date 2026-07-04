Sáng 4/7, nguồn tin riêng của VietNamNet xác nhận, ngay sau khi xuất hiện thông tin về điểm thi môn Toán tại một trường trên địa bàn tỉnh, sáng 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Theo nguồn tin trên, cùng ngày 3/7, ông Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để yêu cầu khẩn trương làm rõ thông tin liên quan đến kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Huy Hoàng/Báo Tuyên Quang

Thông tin về buổi làm việc, Báo Tuyên Quang cho biết: "Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo những công việc đã thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi; chủ động nghiên cứu, nắm thông tin và đối chiếu dữ liệu để làm rõ các nội dung được báo chí và dư luận quan tâm; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho cơ quan báo chí và nhân dân; tránh để phát sinh thông tin sai lệch, suy diễn trái chiều gây hoang mang trong dư luận xã hội".

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung ở một dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).