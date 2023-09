4 đời Tổng thống Mỹ đã sang thăm Việt Nam 5 lần. Ở chiều ngược lại, các nhiệm kỳ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng từng sang thăm Mỹ. Đặc biệt năm 2015 lần đầu tiên trong lịch sử, người đứng đầu Đảng ta là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Mỹ, hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng.

Ngày 7/7/2015, trong diễn văn tại buổi tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (nay là Tổng thống) đã đọc bản tiếng Anh của hai câu thơ trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: "Thank heaven we are here today. To see the sun through parting fog and clouds" – “Trời còn để có hôm nay/Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” - ý nói đến quan hệ Việt-Mỹ khép lại quá khứ, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Báo chí quốc tế khi đó nhận định, dù có quá khứ có đau thương thế nào và tư tưởng có khác biệt ra sao, thì giờ đây Việt Nam và Mỹ đang sẵn sàng bên nhau, hướng tới tương lai, mở rộng quan hệ hợp tác.