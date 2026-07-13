Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành văn bản gửi Sở GD-ĐT và Công an tỉnh, yêu cầu kiểm tra, rà soát quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa).

Theo chỉ đạo, Sở GD-ĐT khẩn trương kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và rà soát kết quả kỳ thi tại điểm thi này nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có), kịp thời xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Ảnh: T.A

Đồng thời, Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh để phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp xử lý theo quy định; tiếp tục nắm bắt thông tin phản ánh của học sinh, người dân và dư luận để chủ động xử lý.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan xác minh khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Nội dung phản ánh cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh là con hiệu trưởng và con của 2 giáo viên khác trong nhà trường. Ngoài ra, một số bài đăng cho rằng các thí sinh được trao đổi bài trong quá trình làm bài thi.

Bài đăng phản ánh dấu hiệu gian lận tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi xuất hiện phản ánh, Sở GD-ĐT Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác xác minh vụ việc, đồng thời đề nghị Công an tỉnh phối hợp làm rõ.

Đến ngày 12/7, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch). Theo nội dung bài đăng, tại phòng thi số 242 có hai thí sinh bị cho là được giám thị làm bài hộ. Bài đăng còn cho rằng hai thí sinh này trước đó chỉ đạt khoảng 10 điểm ba môn trong kỳ thi thử nhưng khi dự thi chính thức đạt 24 điểm.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với trường hợp thí sinh được cho là chỉ đạt 10 điểm ở kỳ thi thử nhưng đạt 24 điểm trong kỳ thi chính thức, Sở đã tiếp nhận thông tin và đang kiểm tra, xác minh.

"Sau khi báo cáo lãnh đạo, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", đại diện Sở cho hay.