Sáng 10/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã nắm được thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lan truyền trên mạng xã hội. Công an tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xác minh, làm rõ.

"Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ rà soát, xác minh thông tin phản ánh. Hiện chưa có kết quả cụ thể", lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cũng cho biết, phía nhà trường đang phối hợp làm việc với công an để làm rõ thông tin trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng kèm hình ảnh chụp email, tin nhắn gửi đến các cơ quan chức năng, phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung phản ánh, tại một số phòng thi, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi bị tố có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh, đồng thời để xảy ra tình trạng thí sinh trao đổi, chép bài trong phòng thi. Bài đăng cũng đề cập việc phòng thi số 61 có con trai của Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực dự thi.

Ông Trần Khánh Linh, Chủ tịch UBND xã Tuyên Hóa cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và đang phối hợp với công an xã cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác minh.

"Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh", ông Linh nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuyên Hóa, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc thẩm quyền của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện phục vụ kỳ thi.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, xác nhận con trai ông dự thi tại phòng số 61 nhưng khẳng định thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật.

Về kết quả thi của con trai, ông Đức cho hay thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán, 8,25 điểm Ngữ văn, 7,75 điểm Vật lý và 8,5 điểm Hóa học. Ông cũng cho biết con trai ông có học lực tương đối tốt, từng đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12.

Ông Đức thông tin, hội đồng thi và danh sách giám thị do Sở GD-ĐT lập, phần lớn giám thị được điều động từ các trường khác. Do có con dự thi, ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trong kỳ thi năm nay. Nhà trường cũng đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh.

Hiệu trưởng ở Quảng Trị lên tiếng về phản ánh giám thị chỉ bài thi cho con trai Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin tố có giám thị chỉ bài cho con trai mình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.