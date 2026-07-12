Năm 2026, trong đề án tuyển sinh được công bố, Trường ĐH Hà Nội xét tuyển bằng 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường ĐH Hà Nội; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Mới đây, Trường ĐH Hà Nội công bố cách quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Riêng cách tính điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp sau quy đổi được xác định như sau:

Ngoài việc nhân hệ số các môn cũng như hệ số để quy đổi thang điểm, công thức gây sự chú ý khi có thêm yếu tố “-3”. Nhiều người thắc mắc ý nghĩa của "-3" trong công thức này.

Với cách tính này, các mức điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển kết hợp sau quy đổi tương đương với điểm trúng tuyển của phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Khánh Linh, một học sinh lớp 12 vừa dự thi tốt nghiệp THPT và đang muốn đăng ký xét tuyển vào trường này thắc mắc: “Em không hiểu vì sao lại ‘trừ 3' trong công thức”.

Trao đổi với VietNamNet, giải đáp thắc mắc này, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho hay, trong công thức quy đổi, nhà trường đưa vào phần “trừ 3” sau khi tính toán sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

“Qua phân tích dữ liệu của Bộ GD-ĐT và chúng tôi cũng thống kê và đối sánh dữ liệu 2 loại điểm (điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT - PV) của các thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp vào trường, thì thấy có sự chênh lệch”, ông Dũng nói về việc cần phải đưa vào yếu tố “trừ 3”.

Theo ông Dũng, năm 2026, điểm trung bình học bạ của thí sinh ở các môn đều cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó riêng môn Tiếng Anh chênh khoảng 3 điểm.

Vì vậy, việc "trừ 3" nhằm giảm thiểu sự chênh lệch, đảm bảo sự công bằng nhất định giữa các phương thức xét tuyển. “2 năm nay, Bộ GD-ĐT quy định công bố 1 điểm chuẩn và không phân chia tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức. Mức chênh lệch này, chúng tôi cũng đã xét đến cả yếu tố hệ số”, ông Dũng nói.

Sinh viên Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: HANU

Năm 2026, điểm sàn xét tuyển của Trường ĐH Hà Nội được tính theo tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển, đạt từ 22 điểm trở lên trên thang điểm 40 sau khi nhân hệ số và quy đổi theo quy định của trường.

Cụ thể, điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Hà Nội được xác định như sau:

Tổng điểm 3 môn từng tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 22 điểm trở lên, theo thang điểm 40 sau khi đã nhân hệ số và quy đổi theo quy tắc tính điểm: (1) Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2; (2) tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (chi tiết xem tại bảng dưới). Thí sinh lưu ý, tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40.

Ví dụ, với ngành lấy điểm Toán và Tiếng Anh nhân hệ số 2, công thức quy đổi từ thang điểm 50 về thang điểm 40 để xác định điểm của thí sinh như sau: Điểm thí sinh = (Điểm Toán x 2 + điểm Tiếng Anh x 2 + điểm Văn) x 4/5.

Thí sinh dùng điểm quy đổi này để đối chiếu với mức điểm sàn 22 mà Trường ĐH Hà Nội công bố để xem có thỏa mãn điều kiện.